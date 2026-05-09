Mondial 2026: Lionel Messi désigne ses grands favoris

À un mois de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi a identifié plusieurs nations capables de décrocher le titre mondial. Le capitaine de l’Argentine place notamment la France et l’Espagne parmi les sélections les plus impressionnantes du moment.

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Le capitaine de la sélection argentine, Lionel Messi, a identifié les principales nations favorites pour la Coupe du monde 2026. Champion du monde en titre avec l’Équipe d’Argentine , le joueur de l’Inter Miami estime que l’Albiceleste peut légitimement rêver d’un nouveau sacre mondial. La star argentine a toutefois reconnu que plusieurs sélections arrivaient actuellement avec davantage de certitudes et une dynamique impressionnante, notamment la France et l’Espagne.

Lors d’un entretien accordé à l’animateur Pollo Alvarez, Messi a salué la qualité de l’effectif français. « Aujourd’hui, la France est encore dans une très grande forme, a déclaré le septuple Ballon d’Or. Ils possèdent énormément de joueurs de très haut niveau. » Le champion du monde 2022 a également cité le Équipe du Brésil parmi les grandes nations à surveiller lors du tournoi. Messi a aussi évoqué la montée en puissance du Portugal, qu’il considère comme une formation particulièrement compétitive. Enfin, il a rappelé que des sélections historiques comme l’Allemagne et l’Angleterre demeuraient des adversaires redoutables sur la scène mondiale.





