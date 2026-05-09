«Il me rappelle moi-même», Messi sous le charme de Lamine Yamal

Impressionné par l’ascension fulgurante de Lamine Yamal, Lionel Messi voit en la pépite du FC Barcelone le plus grand talent de la nouvelle génération. L’Argentin estime même que l’international espagnol est le joueur qui lui ressemble le plus à ses débuts.

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Légende du FC Barcelone et de l’Équipe d’Argentine de football, Lionel Messi n’a pas tari d’éloges sur Lamine Yamal, qu’il considère comme le joueur le plus prometteur de la nouvelle génération. Déjà comparé à Messi depuis ses débuts éclatants avec le Barça, le jeune ailier espagnol porte désormais le mythique numéro 10 laissé par l’Argentin au sein du club catalan, renforçant encore les attentes placées en lui.

Invité à s’exprimer sur l’avenir du football mondial lors d’un récent événement, Messi a affiché un soutien appuyé envers le prodige barcelonais. « Il y a une nouvelle génération de joueurs extrêmement talentueux avec de nombreuses années devant eux », a confié l’octuple Ballon d’Or, cité par Sport. « Mais si je dois choisir un joueur en fonction de son âge, de son niveau actuel et de son potentiel, alors ce serait Lamine Yamal. Pour moi, il est clairement au-dessus des autres. »

À seulement 18 ans, Lamine Yamal s’est déjà imposé comme l’une des grandes figures du football européen. Deuxième du dernier Ballon d’Or derrière Ousmane Dembélé, l’international espagnol figure encore parmi les principaux favoris pour l’édition à venir. Le jeune talent du Barça est également proche de décrocher un nouveau titre de champion d’Espagne avant de rejoindre l’Équipe d’Espagne pour la Coupe du monde 2026. Messi est même allé plus loin dans la comparaison. « Parmi cette nouvelle génération, je pense que Lamine est celui qui me rappelle le plus mes débuts », a ajouté l’ancien Parisien.





