Bénin : la chaîne TiVi5 Monde rétirée du bouquet TNT

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin a adopté le 28 avril 2026 à Cotonou une nouvelle composition du premier multiplex de la Télévision numérique terrestre (TNT), retirant notamment la chaîne internationale TiVi5 Monde et Radio Parakou du bouquet. Une décision qui abroge les dispositions antérieures contenues dans la décision n°25-078 du 13 novembre 2025 portant composition du premier multiplex et positionnement des éditeurs de services.

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La décision n°26-018/HAAC, signée par le président de la HAAC Edouard Loko, prévoit l’intégration de Bénin TV Junior, chaîne consacrée à la jeunesse, ainsi que de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion (SBIR S.A) dans le premier multiplex. La mesure prend appui sur les dispositions de la loi du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin.

Selon l’autorité, le retrait de TiVi5 Monde vise à « donner une visibilité aux éditeurs de services nationaux » et à promouvoir les contenus culturels béninois, selon la décision de l’autorité de régulation. L’arrivée de Bénin TV Junior a conduit à revoir l’occupation de l’espace disponible.

Nouvelle configuration du multiplex

Outre le retrait de TiVi5 Monde et de Radio Parakou, la décision n°26-018/HAAC du 28 avril 2026 a apporté d’autres modifications significatives au premier multiplex de la TNT béninoise. La Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion (SBIR S.A) fait désormais partie de la nouvelle configuration du multiplex. Cette intégration s’inscrit dans le cadre de la restructuration technique de la diffusion numérique terrestre au Bénin.

L’arrivée de Bénin TV Junior, chaîne dédiée au jeune public, constitue l’ajout majeur de cette réorganisation. Cette nouvelle chaîne publique vise à renforcer la promotion des contenus éducatifs, culturels et ludiques destinés aux enfants et adolescents béninois.

La HAAC a procédé au repositionnement des éditeurs de services au sein du multiplex. La nouvelle composition comprend désormais 21 canaux regroupant des chaînes nationales publiques, privées, internationales ainsi que plusieurs stations de radio.

Parmi les services maintenus figurent Bénin TV, Bénin TV Alafia, Golfe TV Africa, Canal 3 Bénin, Eden TV, E-Télé, A+ Bénin, Lumen Christi TV, Télévision Maranatha et Bénin Info. Les chaînes internationales TV5 Monde Afrique (qui remplace TiVi5 Monde), TV5 Monde Style et France 24 demeurent dans le bouquet.

Du côté des radios, Radio Bénin, Radio Bénin Alafia et KIFF FM sont maintenues dans le multiplex.