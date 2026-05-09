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Bénin

Cotonou: fermeture temporaire de certaines rues pour le Hadj 2026

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé, dans un communiqué daté du 9 mai 2026, la fermeture temporaire de plusieurs voies à Akpakpa Tokplégbé, à Cotonou, dans le cadre des opérations liées au pèlerinage à la Mecque.

Edouard Djogbénou
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Hadj 2022 - Lieu de la Kaaba
Hadj 2022 - Lieu de la Kaaba Ph: Cath.ch
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Selon le document signé par le ministre Alassane Séidou, le site d’accueil des pèlerins situé à Akpakpa Tokplégbé (ex SOBETEX) sera exploité pour les préparatifs du Hadj 2026. À cet effet, les rues menant à Pharmaquick et à l’Association interprofessionnelle du coton (AIC) seront fermées du 10 au 17 mai 2026, puis du 4 au 14 juin 2026.

Le ministre invite les populations à faire preuve de civisme et de responsabilité pendant cette période afin de faciliter le bon déroulement des opérations.

Le communiqué du gouvernement

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