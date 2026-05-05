Côte d’Ivoire : Kassoum Traoré nommé directeur général par intérim du port autonome d’Abidjan

Le conseil d’administration du Port autonome d’Abidjan (PAA), réuni en session extraordinaire lundi 4 mai, a désigné Kassoum Traoré directeur général par intérim. Il succède à Hien Sié Yacouba, à la tête de l’institution portuaire depuis 2011, nommé ministre des Infrastructures et de l’Entretien routier le 23 janvier dans le gouvernement Mambé II.

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Le nouveau directeur général par intérim occupait jusqu’ici les fonctions de directeur de la logistique au sein du PAA, poste situé à l’interface entre les opérateurs, les chargeurs et les administrations. La note officielle du port présente cette promotion interne comme une valorisation des compétences internes et une garantie de continuité managériale.

Le poste de directeur général était resté vacant pendant plus de trois mois après le départ de Hien Sié Yacouba pour le gouvernement. La désignation est intervenue dans l’attente d’une éventuelle nomination définitive, sans que le calendrier de cette nomination ait été précisé.

Le nouveau directeur général par intérim hérite d’une plateforme en pleine accélération. Selon les données publiées par la direction du PAA, le tonnage global a progressé de 16,1 % entre 2024 et 2025, passant de 40,1 millions à 46,6 millions de tonnes. Le trafic national a constitué le principal moteur de cette progression, avec 34,2 millions de tonnes en 2025 contre 28,5 millions en 2024, soit une hausse de 19,8 %.

Le trafic conteneurisé a atteint 1 697 131 EVP en 2025, en augmentation de 3,1 % par rapport aux 1 646 304 EVP traités en 2024. La direction vise 2 millions d’EVP à l’horizon 2027 dans ses feuilles de route.

Un corridor de transit en expansion

Les échanges en transit vers les pays enclavés de l’hinterland ont connu un renforcement marqué, avec un volume global de 3,92 millions de tonnes en 2025, en hausse de 34,1 %. Le trafic vers le Burkina Faso est passé de 2,06 millions de tonnes en 2024 à 2,40 millions en 2025, soit une progression de 16,6 %. Le Mali affiche la hausse la plus spectaculaire, avec un volume bondissant de 835 216 tonnes en 2024 à 1,47 million de tonnes en 2025, soit une croissance de 76,4 %.

Cette explosion du transit malien intervient dans un contexte de réorganisation des corridors logistiques ouest-africains, le Mali ayant quitté la Cédéao en janvier 2024 mais maintenu ses flux commerciaux via les ports côtiers ivoirien, togolais et sénégalais. La connexion ferroviaire Abidjan-Ouagadougou via Sitarail et le positionnement géographique central du port sur le golfe de Guinée constituent des avantages structurels pour capter ces flux.

La mission confiée à Kassoum Traoré consiste à assurer la conduite des activités portuaires, maintenir la dynamique de transformation engagée et renforcer le positionnement du port comme hub logistique régional, selon le communiqué publié sur la page du gouvernement.

Un environnement concurrentiel en recomposition

Le PAA évolue dans un paysage portuaire ouest-africain en pleine mutation. Le Port autonome de Lomé, exploité par le groupe MSC via Lomé Container Terminal, a renforcé son statut de hub de transbordement ces dernières années. Le Port autonome de Cotonou a lancé en janvier 2026 une concession confiée au groupement HPH-Togo et Bolloré Africa Logistics. Le port en eau profonde de Ndayane, en construction au Sénégal avec DP World, vise une mise en service partielle en 2026.

La période d’intérim intervient également dans un contexte de hausse des prix du carburant en Côte d’Ivoire au 1er mai, le super sans plomb ayant augmenté de 55 FCFA et le gasoil de 25 FCFA, ce qui pourrait peser sur les coûts logistiques portuaires.