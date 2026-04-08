Sénégal : United Bank for Africa visée par le vol de plus d’un milliard en une nuit

Une fraude d’ampleur a visé la United Bank for Africa (UBA) et se serait déroulée simultanément dans plusieurs pays, le Sénégal apparaissant comme la partie visible d’une opération coordonnée à l’échelle internationale. Selon les premières informations disponibles, les événements ont concerné des comptes et des infrastructures de la banque dans différents territoires, sans que des détails chiffrés ou une liste exhaustive des pays touchés aient été communiqués publiquement pour l’instant.

Au Sénégal, des éléments rapportés par la presse locale présentent l’affaire comme l’une des manifestations d’un réseau d’attaques organisé au-delà des frontières nationales, impliquant des actions synchronisées contre des services bancaires. Selon les éléments disponibles, l’opération s’est déroulée dans la nuit du 30 au 31 janvier 2026. Les cybercriminels ont réussi à infiltrer le système informatique de la banque, accédant à plusieurs comptes clients.

Au total, 3 421 retraits frauduleux ont été effectués quasi simultanément à travers des guichets automatiques (GAB) situés notamment à Dakar, Thiès et Kaolack. Cette synchronisation laisse penser à une attaque hautement structurée, reposant sur une planification technique avancée.

Si les détails précis de l’intrusion n’ont pas été rendus publics, les premières analyses évoquent des failles logicielles ou des accès internes compromis, sans exclure l’hypothèse d’un soutien interne ou d’un réseau organisé.

Une enquête qui révèle un réseau plus large

Saisie de l’affaire, la Division des investigations criminelles (DIC) a rapidement ouvert une enquête. Celle-ci a conduit à l’interpellation de deux suspects sénégalais, arrêtés à la frontière alors qu’ils tentaient de quitter le territoire. Déférés au parquet le 24 mars 2026, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux et complicité.

Les enquêteurs estiment toutefois que ces individus ne seraient que des exécutants. L’enquête s’oriente désormais vers un réseau criminel international, dont plusieurs membres restent activement recherchés.

Le mode opératoire exact des cybercriminels reste à ce stade indéterminé. Les autorités évoquent plusieurs pistes possibles comme l’exploitation de vulnérabilités du système bancaire, la compromission d’identifiants internes, l’utilisation de logiciels malveillants (malware) ou des techniques d’ingénierie sociale comme le phishing.

Ce flou témoigne de la complexité de l’attaque et du niveau de sophistication des auteurs, capables de coordonner des retraits massifs en temps réel sur plusieurs sites.