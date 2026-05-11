Mali : un repaire terroriste détruit à Gao près de Bourem

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé avoir conduit samedi 9 mai 2026 des frappes aériennes ciblées contre deux positions de groupes armés terroristes dans la région de Gao, dans le nord-est du pays, infligeant des pertes significatives aux assaillants, selon un communiqué de l’état-major général des armées.

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Selon ce communiqué, les vecteurs aériens des FAMa ont d’abord intercepté et frappé une colonne de combattants terroristes qui progressait en direction de la localité de Tarkint, dans la région de Gao. Dans un second temps, une frappe a visé une position à l’est de la ville de Bourem, où un important repaire terroriste a été « entièrement détruit », selon les termes de l’armée malienne.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de représailles menées par les FAMa à la suite d’une offensive jihadiste de grande envergure lancée en début mai contre plusieurs localités du territoire national, qui avait provoqué l’instauration d’un couvre-feu à Bamako et dans la région de Gao. L’état-major a assuré que les FAMa poursuivront « les groupes armés terroristes jusqu’à leurs derniers bastions sur l’ensemble du territoire national ».

Ces frappes interviennent dans un contexte d’intensification marquée des opérations militaires maliennes depuis le début de l’année 2026. Les FAMa avaient déjà annoncé le 1er mai dernier la neutralisation de plus de 200 terroristes lors de frappes sur une colonne traversant une frontière voisine.