Bénin : les députés de la 10e législature en formation d’immersion parlementaire à Agoué

Les 109 membres de la 10e législature de l’Assemblée nationale du Bénin entament mardi 12 mai une session de formation d’immersion de trois jours à Agoué, arrondissement de la commune de Grand-Popo dans le département du Mono, à environ 110 kilomètres à l’ouest de Cotonou. Cette séquence de renforcement des capacités, qui s’étend jusqu’au 14 mai 2026, vise à familiariser les élus avec les procédures internes du Parlement et les exigences liées à l’exercice du mandat parlementaire.

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La formation intervient trois mois après l’installation officielle de la législature, le 8 février 2026 au Palais des gouverneurs de Porto-Novo. Les 109 députés ont été investis conformément à l’article 147 du Code électoral, qui fixe l’entrée en fonction au deuxième dimanche de février de l’année électorale. Les groupes parlementaires et les cinq commissions permanentes ont été constitués lors de la séance plénière du 11 février 2026. La première session ordinaire a été ouverte le 15 avril 2026 à Porto-Novo sous la présidence de Joseph Fifamin Djogbénou.

La 10e législature présente deux caractéristiques distinctives. D’une part, le mandat des députés a été porté à sept ans, contre cinq précédemment, à la suite de modifications constitutionnelles adoptées sous la 9e législature, ce qui mènera les élus jusqu’en 2033. D’autre part, l’hémicycle ne compte aucune formation d’opposition. Les 109 sièges sont répartis entre l’Union progressiste le renouveau (UPR) qui détient 60 sièges, et le Bloc républicain (BR) avec 49 sièges. Le parti Les Démocrates, anciennement dirigé par l’ancien chef de l’État Boni Yayi, n’a pas atteint le seuil de 20 % des suffrages requis par le cadre électoral pour participer à la répartition des sièges, avec 16,14 % des voix selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle le 19 janvier 2026.

Le taux de renouvellement du Parlement atteint 47,7 %. Sur 109 sièges, 52 élus de la 9e législature n’ont pas renouvelé leur mandat ou n’étaient pas candidats, portant à un niveau inédit depuis 1991 la proportion de primo-députés. Joseph Djogbénou, président de l’UPR, a été élu à la tête de l’Assemblée nationale à l’unanimité des 109 voix le 8 février 2026.

Un agenda législatif chargé en arrière-plan

La formation d’immersion précède un calendrier parlementaire dense. Lors de l’ouverture de la première session ordinaire le 15 avril, Joseph Djogbénou avait annoncé l’examen de plusieurs projets de loi héritées de la législature précédente, couvrant notamment la maîtrise d’ouvrage public, le code de la route, le code des forêts et de la faune ainsi que la répression du faux monnayage. Le président de l’institution a également mentionné la nécessité de mettre en conformité certains textes avec la décision DCC 26-003 du 27 février 2026 de la Cour constitutionnelle.

La révision du règlement intérieur figure parmi les priorités affichées, en lien avec l’installation prochaine du Sénat, qui introduit pour la première fois dans l’histoire contemporaine du Bénin une architecture bicamérale. Trois des cinq commissions permanentes sont présidées par des membres de l’UPR, les deux autres revenant au Bloc républicain.

Depuis février 2026, trois membres de la législature ont remis leur mandat : Abdoulaye Bio Tchané, Hermann Orou Takou et Shadiya Assouman. Leurs suppléants ont été installés lors de la séance plénière du 15 avril 2026.

La formation d’immersion doit prendre fin le jeudi 14 mai, jour déclaré férié au Bénin pour la célébration de l’Ascension.