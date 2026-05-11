Bénin : Victor Dassi Adossou reçu par Joseph Djogbénou au Palais des gouverneurs

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Joseph Djogbénou, a reçu lundi 11 mai 2026 au Palais des gouverneurs de Porto-Novo son homologue de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou. La rencontre a servi de cadre à des félicitations adressées à Djogbénou pour sa prise de fonction à la tête du Parlement, et à un échange sur les relations fonctionnelles entre les deux institutions.

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À l’issue de l’audience, Victor Dassi Adossou a indiqué que cette visite avait pour objet de présenter, « au nom de toute l’institution judiciaire », ses félicitations au nouveau président de l’Assemblée nationale. Les discussions ont également porté sur la complémentarité entre le pouvoir législatif et l’ordre judiciaire. Adossou a rappelé que l’Assemblée nationale élabore les lois de la République, tandis que les juridictions sont chargées de les appliquer, et que ce dialogue institutionnel « est indispensable pour assurer une meilleure cohérence entre l’action législative et l’interprétation de la loi par les juges », selon Le Potentiel.

La Cour suprême du Bénin, plus haute juridiction de l’État en matière administrative, judiciaire et des comptes, entretient des rapports organiques étroits avec l’Assemblée nationale. Selon les dispositions constitutionnelles, elle est chargée de rendre des avis motivés sur les projets de loi avant leur transmission au Parlement, et ses arrêts s’imposent au pouvoir exécutif comme au pouvoir législatif sans possibilité de recours. La haute juridiction peut également être sollicitée par le chef de l’État pour rédiger ou modifier des textes législatifs préalablement à leur examen par les députés.

Cette visite intervient dans un contexte de renouvellement simultané des deux présidences. Djogbénou a été élu à l’unanimité des 109 députés le 8 février 2026, lors de la session inaugurale de la 10e législature. Adossou a été reconduit à la tête de la Cour suprême par décret n° 2026-082 du 4 mars 2026, après avis du président de l’Assemblée nationale, une consultation rendue obligatoire par la Constitution béninoise. Il a prêté serment le 25 mars 2026 devant le président de la République Patrice Talon, pour un second mandat de cinq ans.

Victor Dassi Adossou, un second mandat à la tête de la haute juridiction

Né le 31 décembre 1959 et diplômé de l’École nationale d’administration (ENA), Victor Dassi Adossou a occupé plusieurs postes stratégiques au sein de la Cour suprême avant d’en prendre la présidence. Ancien secrétaire général de l’institution depuis 2006, puis président de la chambre administrative, il a également été procureur général près la Haute Cour de justice en 2017. Nommé en mars 2021 pour succéder à Ousmane Batoko, il avait supervisé durant son premier mandat le traitement de plus de 900 décisions, dont 852 par la chambre judiciaire et 63 par la chambre administrative, selon le site officiel de la Cour suprême. Sa reconduction avait été confirmée en Conseil des ministres le 4 mars 2026.

Des rencontres entre les présidents des deux institutions ne constituent pas une nouveauté au Bénin. Sous la 9e législature, Adossou assistait aux cérémonies d’ouverture des sessions ordinaires de l’Assemblée nationale, comme l’a documenté le site officiel de la Cour suprême pour l’édition de 2025. La visite du 11 mai 2026 prend toutefois un relief particulier dans le calendrier de la 10e législature, dont la première session ordinaire a été ouverte le 15 avril 2026. Joseph Djogbénou a annoncé lors de cette session la nécessité de mettre en conformité plusieurs lois avec les décisions de la Cour constitutionnelle, au premier rang desquels les suites de la décision DCC 26-003 du 27 février 2026.

La prochaine étape formelle de collaboration entre les deux institutions sera l’examen par la Cour suprême des projets de loi inscrits à l’ordre du jour de la session parlementaire en cours, notamment les textes relatifs à la maîtrise d’ouvrage public, au code de la route et au code des forêts et de la faune.