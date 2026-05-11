Au Ghana, il sera bientôt possible de payer avec sa carte d’identité

La Ghana Card, carte d’identité nationale biométrique du Ghana, fait l’objet d’un projet d’intégration d’un portefeuille numérique qui lui permettrait de servir également d’outil de paiement, selon des annonces de l’Autorité nationale d’identification du Ghana (NIA), même si la réalité opérationnelle de cette fonctionnalité demeure à ce stade sujette à caution.

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Selon la NIA, la vision initiale pour la Ghana Card a toujours reposé sur les trois piliers d’identification, de passeport et de paiements. La nouvelle fonctionnalité annoncée permettrait aux détenteurs d’utiliser leur carte aux distributeurs automatiques de billets (DAB), d’effectuer des paiements en magasin et en ligne, et de réaliser des transactions internationales avec plus de 200 pays. Des services complémentaires comme l’assurance ou l’assistance d’urgence pourraient également y être rattachés.

L’activation du portefeuille serait possible de deux manières, conçues pour toucher aussi bien les utilisateurs de smartphones que ceux de téléphones basiques, via l’application mobile MyCitizens (lancée en octobre 2024) ou en composant le code USSD *402# depuis n’importe quel téléphone

Une fois activé, le portefeuille se connecterait aux comptes bancaires existants du détenteur, en partenariat avec plusieurs banques, sans dépendre d’un seul établissement.

Notons que le Ghana s’appuie sur un écosystème de paiements numérique déjà mature. 55 institutions financières collaborent pour l’interopérabilité des paiements instantanés, un modèle présenté comme une référence sur le continent.