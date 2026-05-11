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Monde

Mondial 2026: Gavi voit l’Argentine de Messi remporter le trophée

Le milieu de terrain du Barça, Gavi, a désigné la sélection argentine comme la grande favorite de la Coupe du monde 2026. Admiratif de Lionel Messi, l’international espagnol estime que l’Albiceleste restera l’équipe à battre tant que la star argentine sera sur les terrains.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Lionel Messi sous le maillot de l'Argentine
Lionel Messi sous le maillot de l'Argentine @AFP
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Le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, a affiché son admiration pour l’Argentine de Lionel Messi, qu’il considère comme la principale favorite à la victoire finale lors de la Coupe du monde 2026. Le jeune international espagnol a disputé 77 minutes lors du Clasico remporté 2-0 par le Barça face au Real Madrid au Camp Nou, un succès qui a permis aux Blaugranas de conserver leur couronne en Liga pour la deuxième saison consécutive.

Interrogé par D Sports, dans des propos relayés par All About Argentina sur X, Gavi a été invité à se prononcer sur les prétendants au prochain Mondial. Absent lors du sacre de l’Espagne à l’Euro 2024 en raison d’une grave blessure, le joueur de 21 ans espère désormais retrouver toute sa place avec la Roja à l’approche du tournoi mondial. Malgré le statut de championne d’Europe, Gavi ne voit pas sa sélection comme la favorite numéro un. Pour lui, l’Argentine conserve une longueur d’avance grâce à la présence de Messi.

« L’Argentine est la grande favorite parce qu’elle est la championne du monde en titre », a confié le Barcelonais. « Leo Messi reste le meilleur joueur du monde. Tant qu’il sera sur le terrain, l’Argentine sera la meilleure équipe», a-t-il ajouté. De son côté, Lionel Messi continue d’écrire sa légende en Major League Soccer. L’octuple Ballon d’Or a récemment franchi la barre des 100 contributions offensives en championnat après avoir inscrit un but et délivré deux passes décisives lors du succès 4-2 de Inter Miami CF face au Toronto FC. L’Argentin a atteint ce total en seulement 64 rencontres de saison régulière, effaçant l’ancien record détenu par Sebastian Giovinco avec 31 matches d’avance.




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