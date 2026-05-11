Trophées UNFP : Ousmane Dembélé conserve son titre de meilleur joueur de Ligue 1

L’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé a été sacré pour la deuxième année consécutive meilleur joueur de la saison de Ligue 1, lundi soir au Palais Brongniart à Paris, lors de la 34e cérémonie des Trophées UNFP.

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Élu par ses pairs, les joueurs professionnels de Ligue 1, le Français de 28 ans a devancé ses coéquipiers Nuno Mendes et Vitinha, le Lensois Florian Thauvin et le Marseillais Mason Greenwood. Avec cette deuxième distinction consécutive, Dembélé devient le cinquième joueur de l’histoire à conserver son titre de meilleur joueur de Ligue 1, confirmant sa place au sommet du football français depuis son retour au PSG. Le club parisien prolonge par la même occasion sa domination dans cette catégorie, sans interruption depuis 2016.

L’international français a également été récompensé du plus beau but de la saison de Ligue 1, voté par les supporters et réalisant du coup, un doublé individuel rare lors d’une même cérémonie. Le PSG repart du Palais Brongniart avec trois trophées au total lors de cette 34e édition.

La soirée a également consacré le RC Lens comme principale force montante du football français. Pierre Sage, architecte d’une saison remarquable des Sang et Or, a été désigné meilleur entraîneur de la saison, tandis que le gardien Robin Risser a été sacré meilleur portier de la Ligue 1 2025-2026.