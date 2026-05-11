LaLiga: Mourinho pose deux conditions pour son retour au Real Madrid

Annoncé parmi les candidats au banc du Real Madrid, José Mourinho aurait posé deux conditions majeures avant d’accepter un retour dans la capitale espagnole : un rôle clé dans la stratégie sportive et une totale autonomie dans la gestion du vestiaire.

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José Mourinho aurait fixé deux exigences majeures en vue d’un éventuel retour au Real Madrid cet été. Annoncé avec insistance du côté de la capitale espagnole après une nouvelle saison décevante, le technicien portugais souhaiterait disposer d’un rôle central dans la reconstruction sportive du club madrilène, resté sans trophée majeur lors des deux derniers exercices.

L’ancien entraîneur du Real entend notamment peser sur la politique de recrutement. Sans forcément imposer des noms précis, Mourinho réclamerait la possibilité d’intervenir sur les priorités du mercato et sur les secteurs à renforcer. À ses yeux, l’effectif actuel présenterait plusieurs déséquilibres dans des zones clés du terrain.

Deuxième exigence : une autonomie totale dans la gestion du vestiaire et du staff technique. Le Portugais souhaiterait travailler dans un cadre clairement défini, avec une hiérarchie respectée et sans interférences extérieures dans les décisions sportives du quotidien. Fidèle à sa méthode, Mourinho estime que la stabilité de l’équipe première passe par un environnement placé sous son contrôle direct, afin d’éviter toute perturbation susceptible d’affaiblir le groupe.



