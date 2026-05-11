UEMOA : les prix repartent à la hausse, sauf au Niger et en Guinée-Bissau

Les données de mars 2026 publiées par la BCEAO révèlent une zone franc en apparente stabilité, mais dissimulant une fracture croissante entre des pays côtiers proches de la norme et deux États sahéliens en déflation sévère.

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Le taux d’inflation de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est ressorti à 0,1 % en glissement annuel en mars 2026, contre une baisse de 0,1 % en février, selon les données de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Ce retour en territoire positif résulte d’une décélération de la baisse des prix alimentaire, qui reculent encore de 1,3 % en mars, contre 2,1 % en févrie, et d’une légère remontée des prix du transport, à 0 % après plusieurs mois de contraction. L’inflation sous-jacente, qui exclut les produits frais et l’énergie, s’établit à 1,1 %, en repli de 0,2 point par rapport à février. Ces niveaux restent très éloignés de la norme communautaire de 3 %.

Au sein des pays de l’Union, les situations sont radicalement divergentes. La Côte d’Ivoire affiche le taux d’inflation le plus élevé avec 2 %, suivie du Togo à 1,6 % et du Sénégal à 1,4 %. Le Burkina Faso et le Mali enregistrent des niveaux positifs mais contenus, respectivement à 0,4 % et 0,7 %. À l’opposé, le Niger et la Guinée-Bissau restent les deux seuls pays de l’Union en déflation.

Le Niger enregistre une chute des prix de 9,8 % en mars 2026, après des contractions de 10,2 % en janvier et 10,1 % en février. Cette déflation sévère est observée depuis décembre 2025. Elle traduit une faiblesse persistante de la demande intérieure dans un contexte de contraction des échanges commerciaux et de difficultés d’approvisionnement.

Depuis le coup d’État de juillet 2023, le Niger a fermé sa frontière terrestre avec le Bénin, par lequel transitaient auparavant 80 % du fret à destination du pays enclavé. Ce blocus a profondément désorganisé les circuits d’importation, contraignant les commerçants à se réorienter vers le port de Lomé au Togo via des routes traversant l’est du Burkina Faso et exposées aux attaques jihadistes. La mise en service fin 2025 d’une méga-raffinerie en partenariat avec le groupe canadien Zimar a amorcé une réduction de la dépendance aux produits pétroliers importés. Mais l’essentiel de la déflation reflète un effondrement de la demande intérieure plutôt qu’une baisse des coûts de production.

La Guinée-Bissau affiche de son côté une déflation de 4,3 % en mars, en aggravation par rapport aux 3,5 % du mois précédent. Les facteurs explicatifs propres à cet État, le plus petit de l’Union, n’ont pas été détaillés dans la publication de la BCEAO.

Des moteurs sectoriels hétérogènes

Les boissons alcoolisées constituent en mars le poste le plus inflationniste de l’Union, à 2,4 %. Le logement progresse à 2,4 % également. Les services de communication stagnent à 0,5 % et les dépenses de santé reculent à 0,5 %, deux postes qui ont atténué la remontée globale des prix.

La dynamique alimentaire reste le facteur le plus structurant pour les ménages de la zone. Les prix des denrées alimentaires ont reculé de 1,3 % en mars 2026, après une contraction de 2,1 % en février. Cette décélération de la baisse a mécaniquement soutenu le retour de l’inflation en territoire positif au niveau de l’Union. Ce ralentissement de la baisse des prix alimentaires pourrait s’accentuer dans les mois à venir si les importations de riz et de céréales, en forte hausse dans plusieurs pays membres comme le Sénégal, en préparation de la saison agricole, se traduisent par des tensions sur les prix de détail.

La prochaine publication régionale de la BCEAO, attendue pour le mois de juin, permettra de confirmer si le retour en territoire positif de mars constitue le début d’une tendance durable ou demeure un phénomène transitoire.