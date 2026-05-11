WhatsApp lance sa version Premium avec un abonnement à 2,49 € par mois

Meta a lancé en phase de test une formule d’abonnement payante optionnelle pour sa messagerie WhatsApp, baptisée WhatsApp Plus, au prix de 2,49 euros par mois en Europe.

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Disponible pour l’instant uniquement pour certains utilisateurs de la version bêta d’Android, cet abonnement ne remet pas en cause la gratuité de l’application de base, qui restera accessible à tous sans modification. Il s’adresse aux utilisateurs souhaitant personnaliser davantage leur expérience sur la plateforme, notamment en augmentant le nombre de conversations épinglées de trois à vingt, en accédant à de nouveaux thèmes visuels et à des fonctionnalités de personnalisation de l’interface.

La facturation s’effectue mensuellement via le Google Play Store, avec renouvellement automatique sauf résiliation manuelle au moins 24 heures avant l’échéance. Une période d’essai gratuit d’un mois pourrait être proposée à certains utilisateurs lors du déploiement. Une version pour iOS est prévue à une date ultérieure, avant un déploiement progressif à l’ensemble des utilisateurs.

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie plus large de Meta de monétiser ses plateformes grand public par des offres premium optionnelles, après des formules similaires lancées sur Instagram et Facebook, et répond aux exigences du Digital Markets Act européen, qui oblige les grandes plateformes à proposer une alternative payante à leur modèle publicitaire.