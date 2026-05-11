Porto-Novo : Aminatou Sar et les agences de l’ONU reçues par Joseph Djogbénou

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Joseph Djogbénou, a tenu dans l’après-midi du lundi 11 mai 2026, à la salle polyvalente Antoine Kolawolé IDJI du Palais des gouverneurs de Porto-Novo, une séance de travail avec une délégation du Système des Nations Unies (SNU) au Bénin conduite par la coordonnatrice résidente, Aminatou Sar, selon un communiqué de l’institution parlementaire. L’audience a réuni les chefs des diverses agences du SNU présentes au Bénin et a porté sur les félicitations à Djogbénou pour son élection à la présidence de l’Assemblée, ainsi que sur les termes de la coopération entre le Parlement et le SNU pour la 10e législature.

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À l’issue de la rencontre, Aminatou Sar a indiqué à la presse parlementaire que Djogbénou avait exprimé ses attentes en faveur d’une approche coordonnée et cohérente des interventions onusiennes, ainsi que d’une coopération structurée entre son institution et le SNU. La coordonnatrice a précisé que cette demande correspondait à la doctrine de réforme interne de l’ONU, résumée par la formule « parler d’une seule voix et travailler ensemble », et que la présence simultanée de l’ensemble des chefs d’agence à cette audience illustrait cet engagement. Une séance de revue prospective conjointe, portant à la fois sur les activités en cours et sur les perspectives de la législature, a été convenue à l’issue des échanges.

Le Système des Nations Unies entretient des relations institutionnelles avec le Parlement béninois depuis au moins 2004, à travers des projets successifs d’appui au renforcement des capacités. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a conduit à ce titre le PARMAN I (2004-2008), le PARMAN II (2009-2013), le PARCMAN (2014-2018), puis le PARCPOGE (2019-2023), ce dernier portant conjointement sur les capacités de l’Assemblée nationale et sur les organes de gestion des élections. Ces programmes ont notamment financé la révision du règlement intérieur, des formations sur les procédures budgétaires et l’organisation d’audiences publiques en commission, selon la documentation du PNUD Bénin.

Le cadre actuel de coopération entre le gouvernement béninois et le SNU, dénommé Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (CCDD), couvre la période 2023-2026 et est aligné sur le Programme d’actions du gouvernement (PAG) 2021-2026. Il articule les interventions des agences du SNU autour de trois priorités : la croissance économique inclusive, le capital humain, et la consolidation de la démocratie, de l’État de droit et de la bonne gouvernance.

Aminatou Sar, coordonnatrice résidente depuis 2024

Nommée par le secrétaire général des Nations Unies António Guterres, Aminatou Sar a pris ses fonctions de coordonnatrice résidente au Bénin en mai 2024 après avoir présenté ses lettres de créances au ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari. Ressortissante sénégalaise titulaire d’un diplôme supérieur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle dispose, selon le site officiel des Nations Unies au Bénin, de plus de seize années d’expérience dans les domaines des droits humains, du développement et de la communication, notamment comme directrice du centre de PATH pour l’Afrique de l’Ouest et directrice pays du Sénégal pour Plan International et Amnesty International. Au Bénin, elle avait représenté le SNU lors du lancement de la Vision Bénin 2060 « Alafia, un monde de splendeurs » le 3 février 2026 à Cotonou, en présence du président Patrice Talon.

L’audience du 11 mai intervient à un moment charnière pour les relations entre le SNU et le Parlement béninois : le CCDD 2023-2026 arrive à échéance en fin d’année et un nouveau cycle de coopération sera à négocier pour la période suivante. La 10e législature, installée le 8 février 2026 et dont le mandat s’étend jusqu’en 2033, représente par sa durée inédite un interlocuteur stable pour le SNU sur un horizon de plusieurs cadres de programmation successifs.

La séance de revue prospective conjointe convenue lors de l’audience du 11 mai devrait permettre d’inventorier les programmes en cours et de définir les priorités de coopération pour la nouvelle mandature.