Togo: Faure Gnassingbé en opération de charme envers les militaires de l’opération Koundjoaré

Lancée en 2018 pour contenir les incursions jihadistes venues du Burkina Faso, l’opération Koundjoaré mobilise quelque 8 000 hommes dans la région frontalière des Savanes. La visite du 7 mai est le premier déplacement présidentiel sur le front nord en 2026.

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Le président du Conseil Faure Essozimna Gnassingbé, chef suprême des armées, s’est rendu le jeudi 7 mai 2026 dans la zone de l’opération Koundjoaré, dans la région des Savanes, au nord du Togo. Il a été accueilli au poste de commandement opérationnel (PCO) par le colonel Kombaté Latiémbé, commandant supérieur de l’opération, pour un briefing sur l’évolution de la situation sécuritaire. À l’issue de cette séance, Gnassingbé a transmis de nouvelles orientations stratégiques aux unités déployées. Sa visite s’est ensuite prolongée au poste opérationnel avancé de Tchamonga, dans la bande frontalière Est, où il s’est adressé aux militaires.

Le chef de l’État a exhorté les troupes à « maintenir un haut niveau de vigilance, de discipline et de détermination ». Il a salué les résultats obtenus et évoqué la coopération avec les forces des pays voisins dans la lutte contre la menace terroriste. Il a aussi rassuré les soldats sur la prise en compte « progressive » de leurs besoins opérationnels. Le colonel Latiémbé a présenté ses remerciements au président pour les moyens mis à la disposition des forces de défense.

L’opération Koundjoaré a été lancée en septembre 2018 par l’État togolais pour répondre à la menace jihadiste qui déborde du Burkina Faso vers la partie septentrionale du Togo. La région des Savanes est frontalière des régions de l’Est et du Centre-Est du Burkina, où le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM, affilié à Al-Qaïda) et l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) sont actifs. L’opération mobilise selon des données publiées début 2026 environ 8 000 hommes des Forces armées togolaises (FAT), avec un double mandat militaire et civilo-militaire.

Le Togo a payé un tribut humain dans ce conflit. Le 24 janvier 2026, Gnassingbé avait présidé au camp militaire de Kara une cérémonie d’hommage aux soldats tombés en 2025 dans le cadre de l’opération, au cours de laquelle des médailles et drapeaux avaient été remis aux familles. En 2022, une attaque sur un poste avancé dans le Kpendjal avait tué huit soldats et blessé treize autres, selon un communiqué officiel. Des attaques ont décimé des populations civiles et des cheptels dans le même district, selon des informations de janvier 2026.

Un dispositif civil et diplomatique en appui

Sur le plan civil, le gouvernement a déployé en parallèle le Comité interministériel de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent (CIPLEV) et le Programme d’urgence pour la région des Savanes (PURS), doté d’un budget de 200 milliards de francs CFA. Ces mécanismes visent à renforcer la résilience des communautés affectées par des programmes de sensibilisation, des appuis économiques et l’intégration des populations à risque. En mars 2026, une mission du Comité des Nations Unies contre le terrorisme a conduit une évaluation du dispositif antiterroriste togolais du 23 au 31 mars à Lomé, à l’issue de laquelle des recommandations ont été formulées. Le Togo participe également aux opérations militaires conjointes Koudalgou dans le cadre de l’Initiative d’Accra avec le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana.

Selon une analyse de Jeune Afrique publiée en janvier 2026, l’opération Koundjoaré avait permis d’établir une « fragile accalmie » dans les Savanes à la fin de l’année 2025, grâce à une hausse des effectifs, la construction de tranchées et l’amélioration des capacités de surveillance. Aucun bilan opérationnel chiffré n’a été rendu public à la suite de la visite du 7 mai.