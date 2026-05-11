France : un Tunisien mis en examen pour un projet d’attaque djihadiste visant le Louvre

Le Parquet national antiterroriste a annoncé lundi la mise en examen d’un ressortissant tunisien placé en garde à vue le 7 mai. Le projet ciblait l’un des sites culturels les plus visités au monde, ainsi que des membres de la communauté juive de Paris.

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Un ressortissant tunisien de 27 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour un projet d’actions violentes d’inspiration djihadiste, a annoncé lundi 11 mai le Parquet national antiterroriste (PNAT), confirmant des informations du Monde et du Parisien. L’homme avait été placé en garde à vue le 7 mai. Le PNAT a requis l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’association de malfaiteurs terroriste en vue de crimes contre les personnes, ainsi que son placement en détention provisoire. Le jeune homme est soupçonné d’avoir projeté une action contre le musée du Louvre, ainsi que des membres de la communauté juive, selon une source proche de l’enquête.

Le PNAT n’a pas précisé les circonstances de l’interpellation, les modalités du projet présumé, ni l’état d’avancement de sa préparation. Ces éléments relèvent de l’information judiciaire désormais ouverte. Le musée du Louvre est le site culturel le plus visité au monde, avec environ neuf millions de visiteurs par an.

La saisine du Parquet national antiterroriste traduit la qualification retenue par les autorités : le chef d’association de malfaiteurs terroriste suppose l’existence d’un accord de volontés en vue de la commission d’actes terroristes, et non d’un individu isolé. Le PNAT ne précise pas si d’autres personnes ont été interpellées ou font l’objet d’investigations dans ce dossier.

La France fait face depuis plusieurs années à une menace terroriste d’inspiration djihadiste jugée élevée par les services de renseignement. Le plan Vigipirate est maintenu au niveau « urgence attentat » sur les sites et transports à forte affluence. En 2023, un enseignant avait été tué à Arras par un Russe d’origine tchétchène. En 2024, un ressortissant moldave avait planifié une attaque contre la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris avant d’être arrêté.

Le musée du Louvre avait déjà été la cible d’une attaque à la machette en février 2017, au cours de laquelle un militaire de l’opération Sentinelle avait été blessé. L’assaillant, un Égyptien de 29 ans, avait été mis en examen pour tentatives d’assassinats terroristes.

L’instruction est désormais confiée à un juge d’instruction antiterroriste. Aucun élément sur l’identité du mis en examen ni sur la nature précise de son projet n’a été rendu public au-delà des informations communiquées par le PNAT.