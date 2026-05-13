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Bénin

Bénin: la Police démantèle un réseau de vente de médicaments falsifiés à Houéyogbé

La police républicaine a démantelé un réseau de trafic de produits pharmaceutiques illicites dans le département du Mono.

Edouard Djogbénou
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Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
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L’ opération ciblée, menée le dimanche 10 mai 2026 par les éléments du commissariat de l’arrondissement de Sè, dans la commune de Houéyogbé, a conduit à l’interpellation de cinq individus et à la saisie d’une quantité importante de marchandises prohibées.

​L’intervention s’est déroulée sur deux sites distincts, à la suite de renseignements précis. Dans la localité de Sohounmè, les forces de l’ordre ont appréhendé trois suspects en possession de 15 kg de produits. Simultanément, à Haindè, deux autres individus ont été surpris en pleine activité de commercialisation de médicaments contrefaits.

​Le bilan global de cette opération coup de poing fait état de plus de 24 kg de médicaments saisis. Les mis en cause, trois femmes et deux hommes, ont été immédiatement placés en garde à vue.

​Conformément aux procédures en vigueur en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et de produits illicites, ils devraient être transférés à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des Précurseurs (OCERTID) à Cotonou.

Ce transfert marquera le début d’une enquête approfondie visant à remonter les filières d’approvisionnement avant les suites judiciaires qui s’imposent.

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