Hadj 2026: premier vol de pèlerins béninois vers la Mecque

Le premier contingent de pèlerins béninois a quitté l’aéroport international de Cotonou le lundi 11 mai 2026 à destination de la Mecque.

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À bord de ce vol inaugural, 342 fidèles musulmans ont pris la route de la terre sainte pour accomplir le cinquième pilier de l’islam.

Les opérations d’enregistrement et d’orientation des pèlerins ont été supervisées par l’Agence pour la gestion de la logistique des officiels (AGLO). Sa directrice, Ghislaine Dossou Gbété Mensah, a rappelé que les préparatifs avaient démarré dès septembre 2025, en coordination avec les autorités saoudiennes.

Parmi les innovations introduites cette année figure la dotation des pèlerins en bagages identifiés aux couleurs du Bénin. « Chaque pèlerin a été doté de trois valises, cette fois-ci marquées du sceau du Bénin », a précisé la responsable de l’AGLO.

Comme lors de l’édition précédente, l’État a mobilisé des cuisiniers béninois pour assurer la restauration des fidèles durant leur séjour en Arabie Saoudite, afin qu’ils puissent « s’alimenter vraiment au goût béninois ».

Message officiel

Le lancement du premier vol a été marqué par l’intervention du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Franck Armel Afoukou, qui a salué les réformes engagées pour améliorer les conditions de voyage. Il a invité les pèlerins à respecter les consignes en terre sainte et à se comporter en « ambassadeurs du Bénin ».

Au total, 2 242 pèlerins béninois sont attendus cette année en Arabie Saoudite. Sept vols sont programmés : cinq transporteront chacun 342 passagers, tandis que les deux derniers embarqueront 267 pèlerins. Le dernier départ est prévu pour le 16 mai 2026.

Cette organisation, placée sous la supervision du comité du Hadj dirigé par le ministère des Affaires étrangères avec l’appui de l’AGLO, illustre la volonté des autorités de garantir un pèlerinage ordonné et sécurisé pour les fidèles béninois.