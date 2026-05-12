CAF Awards 2026 : le Nigeria officialise sa candidature avec l’aval de Tinubu

Le président nigérian Bola Tinubu a approuvé le 12 mai 2026 la candidature du Nigeria à l’accueil des CAF Awards 2026 et de la 48e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF), lors du Sommet Africa Forward à Nairobi, au Kenya.

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« Le Président et Commandant en chef des Forces armées de la République fédérale, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu GCFR, a approuvé la proposition du Nigeria », peut-on lire dans un communiqué de la Fédération nigériane de football (NFF) . L’approbation présidentielle a été obtenue à l’issue d’une rencontre directe entre Tinubu et le président de la CAF, Patrice Motsepe.

La délégation nigériane engagée dans cette démarche comprenait la ministre des Affaires étrangères Bianca Odumegwu-Ojukwu, le président de la NFF Ibrahim Gusau, l’ancien président de la NFF Amaju Pinnick en qualité de conseiller spécial du président de la CAF, ainsi que le secrétaire général par intérim de la CAF Samson Adamu. Le Nigeria avait déjà accueilli les CAF Awards en 2017, dernière édition organisée sur son sol, où Riyad Mahrez et Asisat Oshoala avaient remporté les prix principaux. L’Assemblée générale ordinaire de la CAF est, elle, prévue en octobre 2026.

L’approbation nigériane constitue la première étape formelle du processus d’attribution et n’équivaut pas encore à une décision officielle de la CAF. La Confédération africaine de football n’avait pas encore publié de communiqué confirmant formellement cette attribution.

Le Nigeria aspire à succéder au Maroc, qui a accueilli les CAF Awards en 2023 à Marrakech, en 2024 à Marrakech et en novembre 2025 à Rabat. Cette rotation reflète la pratique de la CAF de confier l’organisation de sa cérémonie aux grandes nations footballistiques du continent. Le calendrier exact de la cérémonie des CAF Awards 2026, dans l’hypothèse d’une attribution au Nigeria, reste à confirmer par les autorités continentales.

Les favoris du trophée

Sur le plan sportif, l’Ivoirien Ademola Lookman et le Marocain Achraf Hakimi dominent les pronostics pour le Ballon d’Or africain 2026, portés par leurs performances en Ligue des champions. Le Nigérian Victor Osimhen, le Guinéen Serhou Guirassy et le Sénégalais Sadio Mané figurent également parmi les prétendants. Un sacre de Victor Osimhen, dans un pays hôte pour la première fois depuis neuf ans, donnerait une résonance particulière à la cérémonie.