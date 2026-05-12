CRIET : l’ex‑député Sounon Boké Soumaïla condamné à cinq ans de prison ferme

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict ce 12 mai 2026 dans le dossier de l’ancien député Sounon Boké Soumaïla.

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L’ex‑parlementaire a été reconnu coupable d’apologie de coup d’État et condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme, assortis d’une amende de 10 millions de francs CFA.

Le parquet spécial avait requis une peine lourde, estimant que les publications de l’ancien élu constituaient une incitation à la subversion et portaient atteinte à la sûreté de l’État. Les messages incriminés, diffusés sur les réseaux sociaux, ont été jugés de nature à troubler l’ordre public.

Dans sa décision, la Cour a retenu l’ex‑député dans la culpabilité et prononcé une peine de prison ferme, accompagnée d’une sanction financière.

Le pparlementaire est jugé pour des faits d’apologie de coup d’État et incitation à la rébellion par le biais d’une communication électronique. Le député avait en effet publié sur WhatsApp « C’est la fête », le 7 décembre 2025 jour du putsch manqué.

Devant la juridiction spéciale, l’ex parlementaire a affirmé que le message était destiné à un groupe privé d’anciens amis dans lequel ils préparaient des retrouvailles. Des arguments qui n’ont pas convaincu la Cour qui a maintenu l’accusé dans les liens de l’infraction.