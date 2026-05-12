Sénégal : El Hadji Diouf condamné à un an de prison pour refus de payer la pension alimentaire de sa fille

Le tribunal d’instance de Dakar, statuant en matière correctionnelle, a condamné mardi 12 mai 2026 l’ancien international sénégalais El-Hadji Ousseynou Diouf à un an de prison avec sursis et à 10 millions de francs CFA (environ 15 250 euros) de dommages et intérêts pour refus de paiement de pension alimentaire, sur la base de l’article 351 du Code pénal sénégalais. Le prévenu a été jugé en son absence, selon plusieurs médias sénégalais. Sa réaction à la décision n’était pas connue à l’heure de la publication du présent article.

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La plainte avait été déposée et portée en audience le 10 mars 2026 devant le même tribunal par Valérie Émilie Joséphine Leres Bishop, ancienne épouse de l’ex-footballeur, agissant en qualité de représentante légale de leur fille mineure, identifiée par ses initiales K. D. Diouf dans les pièces de procédure. Les avocats de la plaignante, Mes Baboucar Cissé et Cheikh Sy, avaient fait valoir qu’El-Hadji Diouf cumulait 9 millions de francs CFA d’arriérés de pension alimentaire pour la période allant de mars 2024 à septembre 2025, auxquels s’ajoutaient 559 200 francs CFA de frais de repas non réglés. Après plusieurs renvois, l’affaire avait été mise en délibéré à l’issue de l’audience de mars, avec décision fixée au 12 mai. Le ministère public avait requis l’application de la loi pénale.

La procédure s’inscrit dans le prolongement d’un jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar, qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’ancien attaquant pour injures. La garde de l’enfant avait alors été confiée à la mère, et une pension alimentaire mensuelle de 500 000 francs CFA (environ 762 euros) avait été fixée à la charge de l’ex-footballeur, en plus de la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et scolaires de la fille. Selon la partie civile, cette obligation n’aurait pas été respectée depuis mars 2024.

Lors de l’audience de mars 2026, les conseils de la plaignante avaient souligné qu’El-Hadji Diouf disposait des ressources nécessaires pour honorer ses obligations en invoquant ses revenus publicitaires, ses activités au sein de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et des revenus locatifs. L’article 351 du Code pénal sénégalais qu’ils ont invoqué réprime le refus de paiement de pension alimentaire lorsqu’une personne s’abstient d’exécuter une décision judiciaire, indépendamment de toute allégation d’insolvabilité.

Un palmarès continental unique, une reconversion médiatique très active

El-Hadji Ousseynou Diouf, né le 15 janvier 1981 à Dakar, est le seul joueur sénégalais à avoir remporté à deux reprises le titre de Ballon d’or africain, en 2001 et 2002. Avant-centre technique et controversé, il a représenté le Sénégal à 60 reprises pour 18 buts, dont lors de la mémorable Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon , première et unique participation des Lions de la Teranga à ce stade d’une Coupe du monde avant 2026, où l’équipe nationale avait atteint les quarts de finale. Sa carrière en club l’a conduit à Liverpool, Bolton Wanderers, Blackburn Rovers, Doncaster Rovers, Rangers et Sunderland, entre autres. Il a raccroché les crampons en 2014.

Depuis sa retraite sportive, El-Hadji Diouf s’est imposé comme l’un des commentateurs les plus suivis du football africain sur les réseaux sociaux et dans les médias sénégalais et panafricains. Il occupe par ailleurs diverses fonctions de représentation au sein de la Fédération sénégalaise de football.