Cauet : pour la première fois, une chanteuse porte plainte contre l’animateur qu’elle accuse de viol

Le 14 avril 2026, Europe 2 célébrait un tournant décisif dans sa programmation matinale avec l’arrivée de Sébastien Cauet, animateur expérimenté et connu du grand public. Depuis son intégration l’an passé, la station du groupe Bolloré a vu ses audiences s’accroître significativement, séduisant ainsi 164 000 auditeurs supplémentaires selon les dernières données Médiamétrie. Cette montée en puissance traduit un choix stratégique de la station, après de nombreuses tentatives avec différents animateurs, confirmant la popularité de Cauet dans l’univers radiophonique.

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Cependant, cet engagement n’est pas exempt de polémiques. En mai 2024, Sébastien Cauet, âgé de 53 ans, a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles supposément perpétrés entre 1997 et 2014. Cinq femmes ont porté plainte à son encontre, mais l’animateur nie fermement toutes les accusations. La médiatisation de l’affaire a notamment conduit une des plaignantes, une musicienne d’une cinquantaine d’années, à briser le silence par l’intermédiaire de ses avocats dans les colonnes du Parisien le 7 mai dernier.

Connue sous le pseudonyme d’Agathe, cette femme résidant en banlieue parisienne explique avoir eu un premier contact avec Cauet en 2011 via les réseaux sociaux, dans l’espoir d’obtenir une diffusion de ses compositions sur NRJ, station où l’animateur officiait alors de 21 heures à minuit. Après l’avoir invitée à assister à son émission en tant que spectatrice, Cauet aurait, selon ses déclarations, eu des gestes déplacés à son encontre dans les coulisses, avant de commettre les agressions sexuelles à son domicile, à deux reprises. Toujours selon ses avocats, Agathe, qui a décidé de porter plainte après avoir reconnu des similitudes dans les témoignages rendus publics, reste profondément affectée par ces événements et refuse pour l’instant toute exposition médiatique directe.

Sébastien Cauet et les avocats d’Agathe dénoncent une confusion entre deux procédures distinctes

Dans une déclaration relayée par Le Parisien, les avocats d’Agathe mettent en lumière la volonté de l’animateur de « créer une confusion » entre les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’instruction judiciaire et une autre affaire, distincte, dite « de la maîtresse chanteuse ». Ils précisent que cette dernière procédure, au cours de laquelle Cauet se présente comme victime, ne se rattache en rien à l’enquête pour viols et agressions sexuelles.

Cette affaire parallèle concerne une femme de 42 ans jugée en appel le 5 mai dernier à Versailles. Elle avait été condamnée en première instance à trois ans de prison, dont un an et demi avec sursis, pour tentative de chantage à l’encontre de Cauet. Les avocats insistent sur l’importance de ne pas mêler ces deux situations judiciaires, soulignant que la personne impliquée dans la procédure de chantage ne figure pas dans l’instruction relative aux accusations de viol et d’agression sexuelle.

L’affaire Cauet, très médiatisée du fait de la notoriété de l’animateur et de la gravité des accusations, continue de susciter l’attention tant du public que des professionnels du secteur radiophonique. Europe 2, qui avait fait le choix risqué de miser sur cet animateur, fait face à une situation complexe mêlant carrière artistique, enjeux judiciaires et préoccupations sociétales.