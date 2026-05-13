USA : Marty Makary, le chef de l »agence des médicament quitte son poste après un bras de fer avec la Maison-Blanche

Marty Makary a démissionné de la direction de la FDA après treize mois marqués par de fortes tensions politiques et plusieurs controverses sanitaires aux États-Unis. Son départ, sur fond de désaccords avec la Maison-Blanche autour des cigarettes électroniques aromatisées, ouvre une nouvelle période d’incertitude à la tête de l’agence américaine du médicament.

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Marty Makary a remis sa démission mardi 12 mai 2026 de son poste de commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), agence fédérale américaine chargée de la réglementation des aliments, médicaments, dispositifs médicaux et produits du tabac, selon plusieurs médias dont le Washington Post, NBC News, la NPR et STAT News. Sa démission intervient quatre jours après que le président Donald Trump a approuvé un plan de remplacement, selon deux sources familières de la situation citées par CNN. Kyle Diamantas, jusqu’alors directeur du programme alimentaire de la FDA, a été désigné commissaire par intérim sur publication de Trump sur Truth Social. Diamantas est juriste et ne détient pas de diplôme médical. C’est la quatrième démission de haut rang au sein de l’administration Trump depuis le début de l’année 2026, selon NBC News.

Interrogé par des journalistes à la Maison-Blanche avant son départ pour la Chine, Trump a déclaré que Makary était « un grand médecin » qui avait « quelques difficultés » avant d’ajouter qu’« Il va continuer et il va se débrouiller. » Dans un message posté en parallèle sur Truth Social, il l’a qualifié de « travailleur acharné, respecté de tous ». Le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a pour sa part déclaré dans un message sur le réseau X que « la recherche d’un nouveau commissaire est déjà en cours et nous avançons avec urgence ».

Selon un fonctionnaire fédéral du secteur de la santé cité par NPR, c’est la question des cigarettes électroniques aux arômes de fruits qui a constitué le point de rupture immédiat. En résistant aux pressions de la Maison-Blanche pour autoriser la commercialisation de vapes aromatisées, une promesse de campagne de Trump en 2024, Makary avait provoqué la colère directe du président, qui l’avait interpellé personnellement sur le sujet, selon deux sources citées par CNN. La FDA a finalement inversé sa position sur les vapes aromatisées la semaine précédant la démission. Selon une source proche de la direction du département HHS citée par NBC, Makary s’est opposé à cette décision et a préféré démissionner plutôt que de la défendre publiquement devant le Congrès lors d’une audition prévue le mercredi 13 mai.

Un haut fonctionnaire de l’administration a cependant précisé à CNBC qu’il était difficile d’attribuer la démission à une cause unique car « ce fut une accumulation de nombreux problèmes. »

Treize mois de controverses cumulées

Confirmé par le Sénat américain le 25 mars 2025, Makary a pris la tête d’une agence immédiatement déstabilisée par les suppressions de postes massives imposées par le Department of Government Efficiency (DOGE), qui ont laissé des centaines de postes vacants dès la première semaine de son mandat. La FDA a connu cinq directeurs du service des vaccins en l’espace d’un an sous son autorité, dont l’un a été licencié, réembauché un mois plus tard, puis est reparti moins d’un an après.

Les controverses majeures de son mandat se répartissent en quatre domaines. Sur la mifépristone, Makary s’était engagé lors de son audition de confirmation à mener une révision de sécurité du médicament utilisé pour les avortements médicamenteux. Cette révision n’avait pas été publiée au moment de sa démission. Dans le même temps, la FDA a approuvé sous son mandat une deuxième version générique du médicament, au grand dam des groupes anti-avortement. L’organisation Susan B. Anthony Pro-Life America avait réclamé son renvoi « immédiat » pour « indifférence inacceptable ».

Sur les médicaments orphelins et les thérapies pour maladies rares, la FDA a essuyé de vives critiques pour avoir rejeté plusieurs traitements, dont la thérapie génique d’uniQure contre la maladie de Huntington , le laboratoire affirmant que la FDA l’avait contraint à effectuer des « fausses chirurgies cérébrales » pour évaluer le traitement, et le médicament anti-mélanome de Replimune, dont la candidature a été rejetée deux fois, en juillet 2025 puis en avril 2026, pour insuffisance des preuves d’efficacité et critiques sur la conception de l’essai clinique à un seul bras. Le Wall Street Journal, dans au moins six éditoriaux, avait appelé au remplacement de Makary, dont l’un demandait si un autre membre de l’administration avait créé davantage de difficultés à Trump.

Sur les vaccins, Makary s’est aliéné une partie du mouvement « Make America Healthy Again » (MAHA) promu par Kennedy en autorisant la mise à jour des vaccins ARNm contre le Covid-19, et une autre partie en ne retirant pas ces vaccins du marché. Sur les e-cigarettes enfin, sa résistance à l’autorisation des vapes aromatisées a constitué, selon les sources, le facteur déclenchant de sa démission.

Un successeur permanent incertain, une agence sans plusieurs de ses têtes

La nomination d’un commissaire permanent à la FDA requiert la confirmation du Sénat. Ce processus s’annonce compliqué pour l’administration Trump, qui a soutenu un candidat cherchant à évincer le sénateur républicain Bill Cassidy (Louisiane), l’un des rares républicains à avoir failli bloquer la confirmation de Kennedy lui-même, ce qui risque d’atrophier le capital politique nécessaire à Trump pour obtenir le soutien de Cassidy sur un nouveau commissaire, selon CNN. L’administration est par ailleurs dépourvue de directeurs permanents à la fois aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et au bureau du Surgeon General, le médecin en chef de la nation.

L’industrie pharmaceutique, qui devait négocier dans les prochains mois le renouvellement du Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), le cadre fixant les redevances payées par les laboratoires pour financer les procédures d’autorisation de mise sur le marché, a exprimé sa réticence face à un nouveau changement de direction à la FDA, dont la stabilité réglementaire est une condition de ses cycles d’investissement. L’identité du successeur permanent de Makary constituera, selon Axios, un signal fort sur l’orientation que l’administration Trump entend donner à la politique sanitaire du pays d’ici la fin du mandat.