Le tiktokeur béninois Luc Mègnigbèto, connu sous le pseudonyme « Le Russe », a comparu le 11 mai 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il est poursuivi pour harcèlement par le biais d’un système informatique et incitation à la haine et à la violence.

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Le prévenu, célèbre pour ses vidéos critiques envers le gouvernement sur TikTok, a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt après son audition au parquet spécial. « Harcèlement par le biais d’un système informatique et incitation à la haine et à la violence » . Ce sont les deux chefs d’accusation retenus contre le tiktokeur.

À la barre, Luc Mègnigbèto a plaidé non coupable pour les deux infractions retenues contre lui. Il a demandé à s’adresser au représentant du ministère public avant le renvoi du dossier. La Cour a accepté sa requête.

Prenant la parole, il a déclaré que le substitut du procureur spécial était « l’avocat du peuple auquel il appartient ». Cette remarque a immédiatement suscité la réaction du président de céans, qui l’a rappelé à l’ordre, estimant qu’il ne devait pas « faire l’atalaku au ministère public ».

Le substitut du procureur spécial a, pour sa part, affirmé connaître le profil du tiktokeur, qu’il a décrit comme ayant « l’attitude d’une personne malhonnête ». Après ces échanges, la Cour a renvoyé le dossier au 29 juin 2026 pour la poursuite des débats au fond.