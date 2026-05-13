Eurovision 2026 : Essyla, la candidate belge, en grandes difficultés financières

À quelques jours de la première demi-finale de l’Eurovision 2026, la candidate belge Essyla se trouve en pleine épreuve financière. Malgré une sélection prestigieuse pour représenter la Belgique à cet événement musical continental majeur, la chanteuse de 30 ans fait face à d’importantes contraintes économiques qui freinent son engagement artistique. En attente de l’obtention de son statut officiel d’artiste depuis plus d’un an, elle espère finalement pouvoir se consacrer entièrement à sa carrière musicale, tout en préparant sa performance sur la scène de Vienne, en Autriche, samedi 16 mai.

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Essyla, révélée au grand public notamment par sa participation à « The Voice Belgique » en 2021, défendra les couleurs belges avec son titre électro-pop Dancing on the Ice. Ce morceau, qui s’inscrit dans une veine moderne et dynamique, ambitionne de relancer la Belgique dans la course au trophée remporté une seule fois par le pays en 1986 grâce à Sandra Kim et son emblématique J’aime la vie. Malgré son talent et sa détermination, Essyla ne figure pas parmi les favorites selon les pronostics des bookmakers, ce qui ne la décourage pas dans sa préparation finale.

La difficile réalité de la situation financière d’Essyla est dévoilée dans une interview accordée à Ciné Télé Revue. L’artiste explique qu’elle doit encore jongler entre petits boulots, dont un emploi dans un cabinet dentaire qu’elle occupait il y a peu, et la préparation intense du concours. La principale source de blocage provient des difficultés administratives belges liées à l’obtention du statut d’artiste professionnel. « Il faudrait qu’on me donne enfin mon statut d’artiste, que j’attends depuis un an. Entre le Forem et les syndicats qui ne s’entendent pas, ça traîne. Tout est bloqué », regrette-t-elle, soulignant l’impasse bureaucratique à laquelle elle se heurte.

Eurovision 2026 : Essyla attend beaucoup de sa participation au concours

La situation personnelle d’Essyla reste préoccupante à quelques jours du grand rendez-vous. En plus des défis logistiques et artistiques, sa précarité financière l’oblige à dépendre de l’aide de ses parents pour financer ses déplacements et autres dépenses liées à sa participation à l’Eurovision. « C’est assez dingue de savoir que je pars à l’Eurovision sans argent sur mon compte et que ce sont mes parents qui doivent m’aider. Je suis clairement fauchée ! » confie-t-elle. L’impossibilité d’obtenir rapidement une reconnaissance officielle de son statut d’artiste compromet également sa capacité à se consacrer pleinement à la musique. Cette situation pourrait la forcer à reprendre un emploi régulier si aucun progrès n’est réalisé.

La première demi-finale de la 70e édition de l’Eurovision se déroulera le mardi 12 mai à la Wiener Stadthalle de Vienne. Quinze pays seront en lice, parmi lesquels la Suède, la Grèce, le Portugal, Israël, ainsi que la Belgique avec Essyla. Le public français pourra suivre cette soirée sur France 4 à partir de 21 heures. La qualification pour la finale du 16 mai reste un enjeu crucial pour de nombreux artistes, dont Essyla, qui espère pouvoir démontrer son talent sur la scène européenne malgré les obstacles personnels.