Norbert Tarayre et Abi vont se marier avec un barbecue prévu pour l’occasion

Norbert Tarayre, chef cuisinier devenu célèbre grâce à sa participation à l’émission Top Chef en 2012, s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans sa vie personnelle. Après plusieurs années de vie commune avec sa compagne Abi, le couple va bientôt officialiser leur union par un mariage, destiné à se dérouler en présence de leur famille proche et de leurs amis.

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Cette nouvelle a été confirmée par le chef lors de son passage dans l’émission Isa TV Replay, animée par Isabelle Morini-Bosc, le vendredi 8 mai 2026. Norbert Tarayre a partagé son enthousiasme tout en dévoilant quelques détails sur la cérémonie à venir. Il a notamment précisé que la date n’était pas encore fixée mais que le projet avancait sérieusement. Le chef a également indiqué que la célébration serait conviviale et décontractée, avec un barbecue au menu, invitant ainsi Isabelle Morini-Bosc à participer à l’événement.

Depuis plusieurs années, Norbert Tarayre partage sa vie avec Abi, avec qui il forme une famille recomposée. Le chef est père de trois filles issues d’une précédente relation, tandis que le couple a accueilli ensemble un petit garçon. Cette nouvelle union vient ainsi renforcer les liens familiaux et marque un tournant important pour l’animateur de télévision et restaurateur.

Bientôt le mariage pour Norbert Tarayre et sa compagne Abi

Norbert Tarayre s’est révélé au grand public grâce à l’émission culinaire Top Chef, où son talent et sa personnalité ont rapidement séduit les téléspectateurs. Depuis, il a multiplié les projets autour de la gastronomie et de l’animation télévisée. Toutefois, il reste généralement discret sur sa vie privée, ce qui rend cette annonce encore plus marquante.

Lors de son intervention sur Isa TV Replay, le chef a expliqué : « C’est une chose que je vais garder parce que dans pas longtemps je vais me marier. Je te le dis à toi, dans pas longtemps, je vais me marier. Il faut juste qu’on trouve la date et le moment« . Ces mots traduisent la joie et l’impatience de Norbert à officialiser sa relation avec Abi.

Le couple construit sa vie autour d’une harmonie familiale solide comprenant les trois filles de Norbert et leur enfant commun. Ce mariage viendra donc sceller une belle histoire d’amour consolidée au fil des années. Norbert a également précisé que la fête serait simple et chaleureuse, avec un BBQ, ce qui témoigne de son attachement à un esprit convivial et familial pour ce jour spécial.

En février 2026, à l’occasion de la Saint-Valentin, Norbert Tarayre avait déjà exprimé son affection pour Abi sur ses réseaux sociaux. Il avait alors publié un message touchant : « Joyeuse St Valentin à mon amoureuse, on marche main dans la main pour toucher les étoiles. Merci à toi de me donner autant d’amour et d’aimer chaque instant que la vie nous offre« . Ce rare partage sur sa relation avait suscité un vif intérêt et de nombreux commentaires de ses fans.

Le futur mariage de Norbert Tarayre s’inscrit dans la continuité d’une vie privée construite avec soin, à l’abri de l’exposition médiatique excessive. Ce nouveau chapitre s’annonce comme un moment clé pour le chef, heureux de pouvoir célébrer son amour entouré des siens.