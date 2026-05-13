Christine Bravo : grand-père déporté, petit boulot chez Tati, premier job d’institutrice, tout ce que vous ignoriez sur elle

Le 13 mai 2026, Christine Bravo célèbre ses 70 ans. Animatrice emblématique pour sa franchise et son authenticité, elle a construit une carrière riche et variée, ancrée dans un parcours de vie marqué par l’exil, l’engagement politique, l’enseignement, ainsi que des expériences professionnelles en presse et télévision. Sa trajectoire est également scandée par deux séjours prolongés au Mexique, pays dans lequel elle a trouvé des sources d’inspiration pour son oeuvre littéraire et ses choix personnels.

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Née en 1956 à Paris dans une famille modeste d’origine espagnole, Christine Bravo puise ses racines dans une histoire familiale douloureuse. Ses parents, réfugiés politiques ayant fui le franquisme après la guerre civile espagnole, ont transmis à leur fille une mémoire forte du combat pour la liberté. Avant de devenir la figure médiatique que tout le monde connaît, Christine Bravo a connu diverses expériences, allant des emplois précaires aux rencontres intellectuelles marquantes, côtoyant notamment Jean-Paul Sartre et collaborant avec un jeune Nikos Aliagas alors inconnu du grand public.

Son enfance parisienne est profondément influencée par ce contexte d’exil et de résistance. Elevée au sein d’une famille marquée par l’histoire tragique de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration, elle a grandi entourée de récits de déportation et de répression. Son grand-père paternel, José Bravo, a été interné au camp de Mauthausen, tandis que d’autres membres de sa famille ont connu les camps français d’Argelès-sur-Mer et de Saint-Cyprien, témoignant des drames provoqués par le franquisme et la guerre.

Une carrière plurielle au croisement de l’enseignement, du journalisme et de la télévision

Très tôt engagée dans des milieux intellectuels parisiens, Christine Bravo rejoint à ses débuts le journal Libération, qui vient tout juste d’être fondé au début des années 1970. Cette immersion dans la presse militante leur permet de côtoyer un environnement politique intense et des figures emblématiques comme Jean-Paul Sartre. Parallèlement à ses activités journalistiques, elle poursuit des études d’histoire à l’université Paris VII, avant de se former à l’École normale, ce qui la mène à une carrière d’institutrice entre 1979 et 1982, dans des quartiers populaires.

Son passage dans l’enseignement n’est pas anodin, puisqu’il lui servira de matériau pour une chronique, « Maîtresse à Belleville », qui témoignera de son attachement aux réalités sociales. Cependant, son appétit pour le voyage et l’écriture la pousse à s’expatrier au Mexique dès 1980. Séjournant d’abord à Tijuana, près de la frontière américaine, elle s’immerge dans une ville chargée de contrastes où violence et espoir cohabitent. Cette expérience nourrit son premier roman autobiographique, Avenida B. Quelques années plus tard, après avoir percé dans le monde de la télévision, elle retourne au Mexique avec sa famille, à Playa del Carmen, dans la péninsule du Yucatán, pour une pause salutaire au cœur de sa carrière médiatique.

En radio, Christine Bravo débute sur France Culture dans les années 1980 avant de rejoindre la télévision, où elle doit ses débuts à Frédéric Mitterrand et Christophe Dechavanne. Son style direct, teinté d’humour et d’une grande liberté de parole, séduit rapidement le public. Elle atteint la notoriété dans les années 1990 grâce à des émissions comme Frou-Frou puis surtout Union libre sur France 2, programme mêlant culture, société et humour dans une atmosphère décontractée et avant-gardiste pour l’époque.

Union libre est également le tremplin d’un jeune journaliste polyglotte, Nikos Aliagas, qui y fait ses premières armes entre 1998 et 2001 comme chroniqueur représentatif de la Grèce, bien avant de devenir une star du paysage audiovisuel français. Par la suite, Christine Bravo s’impose comme une figure incontournable des médias, collaborant avec des animateurs renommés tels que Laurent Ruquier, Arthur, Sébastien Cauet, Cyril Hanouna ou Christophe Dechavanne.

Elle signe aussi une émission à succès, Sous les jupons de l’Histoire, consacrée aux grandes figures féminines, qui sera diffusée durant plus d’une décennie. En parallèle, elle poursuit ses activités d’écrivaine et de chroniqueuse, mêlant ainsi plusieurs facettes d’un parcours professionnel toujours en renouvellement et profondément ancré dans son histoire personnelle.