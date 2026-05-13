Nikos Aliagas : le père de l’animateur a travaillé avec Alain Delon

Nikos Aliagas est principalement connu du grand public pour son rôle d’animateur vedette sur des émissions incontournables telles que Star Academy ou The Voice. Pourtant, son parcours débute bien loin des projecteurs et des studios de télévision, dans un environnement familial marqué par l’exil, le travail acharné et la transmission des valeurs culturelles grecques. Fils d’Andreas Aliagas, un tailleur grec réputé ayant travaillé pour des maisons de couture prestigieuses et des personnalités du cinéma français, Nikos a grandi dans un contexte où la double identité et la persévérance allaient forger son destin.

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Né en 1969 dans le 11e arrondissement de Paris, Nikos Aliagas est issu d’une famille grecque profondément attachée à ses racines. Son père, Andreas, quitte la Grèce en 1964 pour chercher un avenir meilleur à Paris. Sa mère, Harula, infirmière, rencontre Andreas au cœur des événements de Mai 68, une période agitée qui a façonné l’histoire sociale de la France. La famille vit dans un petit appartement parisien où les efforts sont constants : Andreas travaille nuit et jour comme tailleur, tandis que Nikos suit des cours de grec ancien et moderne à Châtenay-Malabry, enseignés par des prêtres orthodoxes. Ces cours reflètent la volonté des parents de maintenir une identité culturelle forte et de préparer un éventuel retour en Grèce.

Cette double culture influencera profondément l’animateur dans sa carrière. Avant de s’orienter vers la télévision, Nikos mène une vie modeste et travaille pour financer ses études de lettres modernes à la Sorbonne. Il décroche un emploi de nuit à Radio France Internationale où il découpe des dépêches, une première immersion dans le monde des médias qui lui permettra de se familiariser avec les réalités du journalisme avant de débuter sa carrière.

Le passé méconnu de la famille Aliagas entre artisanat de prestige et cinéma

Le père de Nikos, Andreas Aliagas, a longtemps gardé un secret important : il fut tailleur pour plusieurs grandes maisons de couture françaises, notamment Guy Laroche, Christian Dior et Nina Ricci. Mais son lien le plus étonnant reste sa collaboration sur la confection de costumes pour le film mythique Borsalino (1970), qui réunit deux icônes du cinéma français, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Andreas Aliagas a ainsi participé à la réalisation des costumes portés par Alain Delon dans ce polar célèbre.

Durant plusieurs années, Nikos Aliagas évoque cette histoire avec ses camarades scolaires, affirmant que son père habille Alain Delon, une vérité qui heurte parfois la crédibilité auprès de ses pairs et lui vaut même du mépris ou des moqueries. Récemment, l’animateur a raconté, lors d’une émission en mars 2026, combien cette reconnaissance tardive a été lourde à vivre : « On ne me croyait pas, on me molestait même parfois ». Ce n’est qu’après avoir personnellement rencontré Alain Delon que Nikos a trouvé confirmation de cette anecdote familiale, lorsque l’acteur a demandé à parler à Andreas et a validé ses souvenirs.

Ce passage souligne non seulement le talent et la contribution méconnue d’Andreas Aliagas au monde de la haute couture et du cinéma, mais illustre aussi les sacrifices et les réussites souvent invisibles des familles d’immigrés en France.

De la discrétion journalistique à l’ascension médiatique

Au cours des années 1980, Nikos Aliagas fait ses premiers pas dans l’univers des médias après un passage par Radio Notre-Dame. En 1993, il rejoint Euronews comme journaliste polyglotte maîtrisant cinq langues, ce qui lui permet de couvrir de nombreux sujets avec une large ouverture culturelle : français, grec, espagnol, anglais et italien. Sa carrière connaît une première vraie reconnaissance lorsque la productrice Estelle Gouzi l’intègre à l’émission Union libre sur France 2 en tant que chroniqueur spécialisé sur la Grèce, tout en restant actif comme présentateur à Athènes.

En 2001, Nikos franchit un nouveau cap en débarquant sur TF1. Sous la direction d’Étienne Mougeotte, il est choisi pour mener la première saison de Star Academy. Le succès est immédiat, faisant de lui une figure emblématique du paysage audiovisuel français. Sa notoriété repose autant sur son professionnalisme que sur son charisme et sa capacité à incarner cette double appartenance culturelle franco-grecque.

En parallèle de sa carrière télévisuelle, Nikos Aliagas nourrit une autre passion : la photographie. Spécialisé dans les portraits en noir et blanc, il expose régulièrement ses œuvres depuis plusieurs années. En 2026, son exposition Les grands âges présentée au Musée de l’Homme confirme cette dimension artistique qui lui permet d’explorer une facette plus intime de sa personnalité.

Malgré le succès et la visibilité, Nikos Aliagas reste attaché à la mémoire de son père, mort en 2017 en Grèce. À plusieurs reprises, il a témoigné avec émotion sur leurs derniers échanges, soulignant l’importance de ses racines et l’héritage familial dans sa trajectoire personnelle et professionnelle.