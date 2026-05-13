Gérard Mulliez milliardaire habite un château dans la ville natale de Laurent Delahousse

Le 13 mai 2026, Gérard Mulliez célèbre ses 95 ans, une étape symbolique pour l’un des plus grands entrepreneurs français contemporains. Fondateur du groupe Auchan, figure emblématique de la grande distribution, il reste paradoxalement méconnu du grand public, préférant une vie à l’écart des médias. Ce patriarche d’une des familles les plus influentes et fortune majeures de France a bâti son empire depuis le Nord, territoire auquel il reste profondément attaché, et réside aujourd’hui dans la commune cossue de Croix, proche de Lille. Son parcours exemplaire a profondément marqué l’économie française et le paysage commercial mondial.

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Né en 1931 à Roubaix, Gérard Mulliez grandit dans une famille ancrée dans l’industrie textile, notamment au travers de la société Phildar. Cependant, ses aspirations le mènent loin du textile traditionnel. Peu enclin aux études académiques, il choisit d’apprendre sur le terrain, avant d’effectuer un voyage aux États-Unis à la fin des années 1950. Durant ce séjour, il découvre les nouvelles formes de commerce, notamment le libre-service et le concept des hypermarchés, alors encore peu développés en France. Cette immersion lui fournit les clés pour imaginer une révolution dans la distribution alimentaire française.

De retour dans son département natal, Gérard Mulliez transforme une ancienne usine textile de Roubaix, située dans le quartier des Hauts-Champs, en un premier magasin Auchan, ouvert en 1961. Le choix du nom est un hommage direct au lieu d’implantation (“Hauts-Champs” devient « Auchan »). Malgré un démarrage difficile, il affine rapidement sa doctrine commerciale grâce aux conseils d’Édouard Leclerc, pionnier de la grande distribution à prix bas en France. Sa stratégie repose sur un principe simple, mais efficace : vendre moins cher pour vendre plus. Ce modèle commercial séduit rapidement les consommateurs, permettant à Auchan de s’imposer comme un acteur incontournable de la distribution.

Un empire bâti depuis le Nord

Le succès d’Auchan lance alors la construction d’un vaste empire commercial. La famille Mulliez diversifie ses activités, englobant aujourd’hui plusieurs enseignes majeures telles que Decathlon pour le sport, Kiabi dans le prêt-à-porter, Leroy Merlin pour le bricolage, Norauto dans l’entretien automobile, Flunch dans la restauration, Boulanger dans l’équipement électronique, ou encore Saint Maclou dans la décoration intérieure. Ces marques, réunies sous l’égide de l’Association familiale Mulliez, représentent près de 130 enseignes et emploient des centaines de milliers de salariés à travers le monde.

Malgré l’ampleur de cette réussite, Gérard Mulliez conserve une discrétion constante sur sa vie privée et ses affaires. Il prône un modèle original fondé sur l’implication des salariés, qu’il juge déterminante pour la performance de l’entreprise. Depuis les années 1970, il a instauré un système de partage du capital avec les employés, une démarche qu’il défendait en soulignant que la responsabilité collective favorise la croissance et la qualité du service.

Fidèle à ses racines, Gérard Mulliez a choisi de vivre à Croix, une commune aisée nichée entre Lille et Roubaix, réputée pour ses espaces verts et ses demeures historiques. Ce lieu est aussi la ville natale du journaliste Laurent Delahousse, présentateur vedette du journal télévisé sur France 2. Mulliez habite notamment le château de la Fontaine, une propriété historique classée, dotée de douves, tourelles et vastes jardins à la française. Ce cadre prestigieux mais discret lui offre un refuge loin des projecteurs.

Passionné par la nature, Gérard Mulliez consacre une part importante de son temps à la permaculture, à l’astrologie et à la numérologie. À plus de 90 ans, il continuait à développer un potager dans le parc du château, où une reconstitution de la grotte de Lourdes aurait aussi été aménagée. Cette existence tranquille contraste avec sa stature de magnat de la distribution, mais traduit son intérêt pour les pratiques agricoles durables et les croyances ésotériques.

Un trait caractéristique de la personnalité de Gérard Mulliez est son étonnante méthode de sélection des terrains : avant un achat immobilier ou commercial, il aurait fait paître des moutons sur les terres pour “tester” les énergies ou les “ondes” du lieu, croyant que le comportement des animaux révélait sa valeur. Cette approche, empreinte d’intuition et de symbolisme, surprend dans le cadre rigoureux des affaires.

Cette dimension spirituelle trouve écho dans son rapport aux entreprises. Sa petite-fille Margaux Mulliez souligne dans une biographie publiée en 2026 que pour le fondateur d’Auchan, diriger une société relève d’une “question d’énergie et de vision”. À 95 ans, Gérard Mulliez reste une figure marquante du paysage économique français, définie autant par son pragmatisme entrepreneurial que par sa simplicité et sa fidélité à son territoire d’origine.