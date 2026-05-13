Isabelle Morini-Bosc taclée par Danielle Moreau en direct dans « TBT9 »

Le 12 mai, lors de l’émission « TBT9 » animée par Cyril Hanouna sur W9, une tension palpable a éclaté entre les chroniqueuses Isabelle Morini-Bosc et Danielle Moreau. Ce moment, qui a surpris de nombreux téléspectateurs, fait suite à une séquence chargée d’émotions autour du jeu télévisé à succès « Les Traîtres » diffusé sur M6. Isabelle Morini-Bosc, ancienne journaliste RTL récemment éliminée de la compétition, a vécu une expérience intense mêlée de trahisons et d’émotions, ce qui a donné lieu à des échanges vifs entre les deux femmes en direct.

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Le télé-crochet « Les Traîtres », dont la grande finale de la saison six sera diffusée le 14 mai sur M6, met en scène un affrontement psychologique entre joueurs loyaux et traîtres. Pour cette ultime étape, les deux derniers traîtres—Adriana Karembeu, compagne de Marc Lavoine, et Issa Doumbia—tenteront de duper les derniers loyaux, Maud Ankaoua, Nicole Ferroni et Axel Huet. Isabelle Morini-Bosc, éliminée la semaine précédente, a vécu des moments particulièrement bouleversants alors qu’elle s’est sentie trahie par Adriana Karembeu, qu’elle considérait comme une amie au sein du château de Bournel, dans le Doubs.

Cette dernière séquence a été marquée par des larmes et une intensité dramatique importante, moment brièvement évoqué dans « Tout beau tout neuf », où Isabelle a confié à Cyril Hanouna avoir été profondément surprise par la trahison. “Je les ai fait rire tout le long sauf la phase finale. Quand vous êtes dedans et que ça macère. Adriana, c’était ma meilleure amie et là, je me suis fait surprendre,” a-t-elle déclaré, soulignant la complexité émotionnelle du jeu.

Isabelle Morini-Bosc taclée par Danielle Moreau : sa réponse sans appel

Lors de l’émission animée par Cyril Hanouna, la dynamique entre Isabelle Morini-Bosc et Danielle Moreau a dégénéré lorsque l’animateur a demandé à Danielle Moreau ce qu’elle pensait du comportement d’Isabelle dans « Les Traîtres ». Danielle Moreau n’a pas mâché ses mots, affirmant : « D’abord les trois premières émissions, tu étais aux abonnés absente… inexistante, et après, d’un coup, tu pleures, on ne sait pas pourquoi… C’est vrai que c’était une situation particulière…” Ce jugement franc a fait éclater une vive altercation entre les deux chroniqueuses, avec Isabelle lui répondant : “Est-ce que tu es obligée d’aller jusque-là pour sucer Cyril ?” Une remarque qui a déclenché les rires du public et des invités, tranchante et directe.

Les échanges n’ont pas été sans rappeler des tensions anciennes entre les deux femmes, qui sont pourtant amies depuis plus de 40 ans. Isabelle Morini-Bosc avait déjà balayé les rumeurs d’un quelconque différend dans une interview donnée à Jordan de Luxe l’été précédent, précisant qu’elle n’y voyait là qu’une “légende urbaine” et que, malgré quelques accrocs, il n’y avait jamais eu de rivalité ouverte entre elles. Elle mentionnait alors que leur relation professionnelle et personnelle était solide, Danielle Moreau ayant également travaillé comme chroniqueuse à RTL.

Mais cette fois, le face-à-face a semblé pousser plus loin une éventuelle tension latente. Danielle Moreau a, de son côté, vivement contesté la crédibilité d’Isabelle dans le cadre du jeu, mettant en exergue un investissement jugé faible durant les premières émissions. Quant à Isabelle Morini-Bosc, sa réplique cinglante a marqué les esprits et relancé le débat sur la nature réelle de leur relation sous les projecteurs de la télévision en direct.