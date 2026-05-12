PL: Xabi Alonso pressenti pour devenir le prochain entraîneur de Chelsea

À la recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Liam Rosenior, Chelsea aurait fait de Xabi Alonso sa priorité. Les Blues multiplient les pistes pour tourner la page et relancer un projet sportif en perte de vitesse.

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Xabi Alonso apparaîtrait comme le principal favori pour prendre les commandes de Chelsea, selon les informations de talkSPORT. Les dirigeants londoniens souhaitent rapidement désigner le successeur de Liam Rosenior afin d’aborder la Coupe du monde 2026 avec un nouveau projet sportif déjà en place. Libre depuis son départ du Real Madrid, Xabi Alonso aurait déjà fait l’objet de premiers échanges avec les Blues. Le profil de l’ancien international espagnol séduirait particulièrement la direction de Chelsea, désireuse d’installer un entraîneur capable d’apporter une identité de jeu forte et une stabilité durable.

D’autres techniciens figurent néanmoins dans la short-list du club anglais. Marco Silva, actuellement sur le banc de Fulham FC, ainsi que Andoni Iraola, qui vient de quitter AFC Bournemouth, restent des options étudiées en interne. Les noms de Oliver Glasner, en poste à Crystal Palace FC, et de Filipe Luís, passé récemment par Clube de Regatas do Flamengo, circulent également autour du club londonien. Filipe Luís avait déjà été associé à Chelsea avant la nomination de Rosenior. À l’époque, plusieurs discussions avaient notamment porté sur une possible arrivée à RC Strasbourg Alsace, autre club lié à la galaxie BlueCo, avant que le choix ne se porte finalement sur Gary O’Neil.







