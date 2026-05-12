Bénin – Examens de fin d’année 2026: le ministère rappelle certains candidats à l’ordre

À quelques semaines des examens nationaux de juin 2026, le gouvernement béninois appelle les candidats au BEPC et au BAC à la rigueur.

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Dans une note officielle datée du 6 mai 2026, le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle exhorte les directeurs départementaux à veiller au maintien en classe des apprenants candidats jusqu’à la fin des épreuves.

Le communiqué, signé par Cyrille Ainamon, secrétaire général du ministère, déplore le comportement de certains élèves qui, après le dépôt de leur dossier de candidature, désertent les salles de classe pour s’adonner à des activités sans lien avec la pédagogie. Une attitude jugée contraire à la formation du capital humain que le pays ambitionne de développer.

Le ministère invite donc les responsables d’établissements à intensifier les actions de sensibilisation, en collaboration avec les parents, afin de garantir une préparation optimale des candidats par leur présence effective dans les salles de classe.

Les examens du BEPC se tiendront du 8 au 10 juin, tandis que le Baccalauréat est prévu du 15 au 18 juin 2026.

Cette mesure vise à limiter les abandons et à assurer la discipline académique jusqu’au dernier jour des épreuves.