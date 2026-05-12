LDC: Rio Ferdinand voit Arsenal faire tomber le PSG

L’ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, estime qu’Arsenal possède les armes pour battre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, notamment grâce à sa redoutable efficacité sur coups de pied arrêtés.

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Rio Ferdinand voit Arsenal triompher du PSG en finale de la Ligue des champions ce mois-ci. L’ancien défenseur de Manchester United estime que les Gunners disposent d’un atout majeur capable de faire basculer cette finale : leur efficacité sur coups de pied arrêtés. Qualifié après avoir éliminé l’Atlético de Madrid en demi-finale, Arsenal retrouvera un PSG déterminé à conserver sa couronne européenne lors de la finale prévue à Budapest.

Sur sa chaîne YouTube, Ferdinand a expliqué pourquoi il croyait aux chances des hommes de Mikel Arteta. « Je pense désormais qu’Arsenal va remporter la Ligue des champions », a-t-il affirmé. L’Anglais reconnaît toutefois la supériorité collective du club parisien. « Le PSG est probablement l’équipe la plus forte actuellement. Mais cette équipe montre parfois des fragilités sur les coups de pied arrêtés », a-t-il analysé. Ferdinand a notamment pris l’exemple du Bayern Munich, qui avait réussi à mettre en difficulté les Parisiens dans ce secteur de jeu malgré une réputation limitée dans l’exercice. « Même le Bayern, qui n’est pas particulièrement redoutable dans ce domaine, leur a posé énormément de problèmes. On l’a vu à plusieurs reprises cette saison », a ajouté l’ancien international anglais. Arsenal espère désormais conclure sa campagne européenne en beauté après avoir longtemps nourri l’ambition de décrocher également le titre en Premier League.







