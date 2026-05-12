Liga: Ronald Koeman pousse le Barça à conserver Rashford

Impressionné par les performances de Marcus Rashford lors du Clasico face au Real Madrid, Ronald Koeman estime que le FC Barcelone ferait une grave erreur en ne levant pas l’option d’achat de l’attaquant prêté par Manchester United.

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Ronald Koeman a vivement encouragé le FC Barcelone à lever l’option d’achat de Marcus Rashford lors du prochain mercato estival. Prêté par Manchester United FC cette saison, l’international anglais s’est encore illustré lors du Clasico remporté par le Barça face au Real Madrid dimanche. Rashford avait parfaitement lancé les Catalans en ouvrant le score sur coup franc dès les premières minutes de la rencontre. Le club blaugrana disposerait d’une option d’achat estimée à 30 millions d’euros, mais aucune décision définitive n’aurait encore été prise concernant l’avenir du joueur de 28 ans.

Impressionné par la prestation de l’attaquant face au Real, Koeman estime que Barcelone commettrait une lourde erreur en laissant repartir Rashford à l’issue de son prêt. « Si Barcelone le laisse retourner à Manchester United après cette saison, le club pourrait le regretter pendant longtemps », aurait confié le technicien néerlandais au quotidien AS. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas considère que le montant fixé pour un transfert définitif représente une véritable opportunité dans le marché actuel. « Dépenser 30 millions d’euros pour un joueur avec son expérience, son profil et son impact offensif, c’est presque une affaire aujourd’hui », aurait-il ajouté.

Koeman a également insisté sur l’influence de Rashford dans le Clasico, soulignant la difficulté du Real Madrid à contenir sa vitesse et ses appels en profondeur. « À chaque accélération, il mettait la défense madrilène sous pression. Sa vitesse, son intensité et sa capacité à attaquer les espaces ont totalement désorganisé le Real Madrid », a-t-il expliqué. Le Néerlandais estime enfin qu’un refus de lever l’option d’achat pour des raisons financières serait incompréhensible au regard des performances affichées par l’attaquant anglais sous le maillot blaugrana. « Il crée constamment du danger, étire les lignes adverses, presse sans relâche et apporte une vraie menace offensive. Hésiter pour 30 millions d’euros dans ces conditions me paraît difficile à comprendre », a conclu Koeman.







