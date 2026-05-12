Investiture de Romuald Wadagni: le lieu de la cérémonie officielle désormais connu

Initialement prévue au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, la cérémonie d’investiture de Romuald Wadagni se tiendra finalement au Palais des Congrès de Cotonou.

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Ce changement de lieu s’explique par le démarrage des travaux de reconstruction et de modernisation du stade, inscrit dans la politique de rénovation des infrastructures sportives engagée par le président Patrice Talon.

Selon les autorités, il s’agissait de retenir un cadre à la hauteur de l’événement, tout en permettant la poursuite des chantiers en cours. Le projet vise à doter Porto-Novo d’un stade moderne répondant aux standards internationaux, symbole de la volonté gouvernementale de renforcer l’attractivité sportive du pays.

Dans les prochains jours, Patrice Talon et Romuald Wadagni devraient effectuer une visite du site afin de constater l’avancement des travaux et réaffirmer l’importance stratégique de cette modernisation pour le rayonnement du Bénin.

Elu 5ème président de la République du Bénin à l’ère du renouveau démocratique, Romuald Wadagni prend officiellement fonction le 24 mai pour un mandat de 7 ans. Son serment devant le peuple sera reçu par le président de la Cour constitutionnelle en présence des autres membres du bureau et devant les autres institutions de la République dont le sénat.