«Où est ton Ballon d’Or ? Tais-toi et joue !», quand Gavi se moque de Vini Jr

Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, remporté 2-0 par les Blaugranas de Hansi Flick, a été marqué par un échange verbal tendu entre Gavi et Vinicius Júnior autour du Ballon d’Or.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Gavi aurait échangé des mots tendus avec Vinicius Júnior lors du Clasico remporté par le FC Barcelone face au Real Madrid (2-0). Grâce à ce succès au Camp Nou, les joueurs de Hansi Flick ont validé leur sacre en LaLiga, au terme d’un match particulièrement tendu entre les deux grands rivaux du football espagnol. Comme souvent lors des Clasicos, la rencontre a été marquée par plusieurs échanges musclés et tentatives de déstabilisation entre les joueurs des deux équipes. L’un des moments les plus commentés concerne une altercation verbale entre Gavi et Vinicius Jr.

Après la rencontre, le milieu barcelonais a minimisé l’incident, rappelant que ce type de tension faisait partie de l’intensité propre aux grands matches. Mais de nouvelles images diffusées sur les réseaux sociaux, notamment par Barca Universal sur X, ont ravivé les discussions autour de cette séquence. Sur la vidéo, Gavi semble faire référence au Ballon d’Or manqué par Vinicius Jr en 2024. L’international brésilien avait terminé derrière Rodri malgré son rôle majeur dans les succès madrilènes en championnat et en Ligue des champions.

Selon plusieurs médias espagnols, Gavi aurait lancé à son adversaire : « Où est ton Ballon d’Or ? » Vinicius aurait alors répondu en gardant son calme avant que le joueur du Barça ne lui demande de se concentrer sur le match. Malgré une nouvelle saison statistiquement solide — 21 buts et 14 passes décisives en 51 rencontres — Vinicius Jr a vécu un exercice compliqué sur le plan collectif avec le Real Madrid. Le club madrilène a traversé plusieurs turbulences sportives et internes, entre changements sur le banc et tensions dans le vestiaire.







