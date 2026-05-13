Nathanaël de Rincquesen évincé de France 2 après son AVC grâce à ses proches

Nathanaël de Rincquesen, journaliste emblématique de France 2 depuis près de trente ans, s’apprête à quitter le groupe France Télévisions. Cette décision, effective à partir du 22 mai 2026, marque la fin d’une collaboration longue et remarquable. Remplaçant attitré au journal télévisé de 13 heures après avoir couvert le poste d’Élise Lucet puis de Julian Bugier, il s’était imposé comme une figure sereine et reconnue dans le paysage audiovisuel public français. Son départ intervient dans un contexte de réorganisation au sein de la direction de l’information, révélée par La Lettre, qui dévoile également les tensions qui ont conduit à son éviction progressive depuis l’été 2024.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Nathanaël de Rincquesen est, par ailleurs, connu pour avoir surmonté un grave accident vasculaire cérébral (AVC) en 2019. Cet épisode de santé, qui aurait pu lui être fatal, avait attiré l’attention sur l’importance d’une prise en charge rapide face à de tels incidents. Ce moment crucial l’avait contraint à modifier profondément ses habitudes de vie, un changement qu’il avait partagé publiquement lors d’un entretien en 2023.

Trois décennies de carrière au service de France Télévisions et un départ progressif

Entré chez France Télévisions, Nathanaël de Rincquesen a d’abord présenté pendant dix-sept ans les journaux matinaux sur Télématin, notamment les éditions de 7 heures et 8 heures. Sa fiabilité et son professionnalisme lui ont permis de devenir par la suite l’un des jokers reconnus du journal de 13 heures de France 2. Il assurait régulièrement les remplacements, notamment pendant les vacances scolaires, une fonction qui renforçait son rôle d’homme de confiance au sein de la rédaction. En juillet 2023, sa carrière a franchi un nouveau palier lorsqu’il a été choisi pour interviewer le président de la République, une mission prestigieuse qui témoignait de la confiance accordée par la chaîne.

Toutefois, dès l’été 2024, les choses ont évolué en coulisses. Alexandre Kara, alors directeur de l’information, a entrepris une refonte de l’organisation des remplaçants des journaux télévisés. Parmi les postes concernés figuraient notamment ceux occupés par des représentants des salariés, dont Nathanaël de Rincquesen faisait partie. En novembre 2024, le journaliste a vu son statut de joker du journal télévisé du 20 heures transféré à Julien Arnaud, un ancien de TF1 fraîchement arrivé. Peu après, pour les vacances de Noël, il a perdu son rôle de joker du 13 heures.

En parallèle de son travail à l’antenne, Nathanaël de Rincquesen occupait également un mandat de représentant des salariés au conseil d’administration de France Télévisions, mandat obtenu en 2020 avec le soutien du syndicat Force ouvrière. Ce rôle lui conférait une protection particulière pendant six mois à l’issue de son mandat, mais il aurait ensuite reçu une convocation à un entretien préalable à licenciement, fixé au 15 mai 2026. Par ailleurs, l’émission INAttendu, qu’il animait depuis 2020 en collaboration avec l’INA sur franceinfo, ne devrait pas être reconduite dans sa forme actuelle.

Un AVC en 2019 : la vigilance de ses proches lui a sauvé la vie

En 2019, Nathanaël de Rincquesen a traversé une épreuve majeure avec un AVC sévère. La rapidité de l’intervention de son entourage a été déterminante pour préserver sa vie et limiter les séquelles. Dans un entretien accordé au magazine Gala en juillet 2023, il avait évoqué cet événement traumatisant en précisant que les semaines qui ont suivi avaient été compliquées, mais que cet épisode l’avait conduit à revoir profondément son hygiène de vie.

Le journaliste mettait également en lumière l’importance du rôle joué par les témoins de son accident. Il expliquait que, s’il n’avait pas consciemment perçu les symptômes, son entourage avait remarqué un affaissement de la moitié de son visage, un signe typique d’AVC. Ce constat lui avait inspiré un message adressé à tous : « Le premier remède contre l’AVC, c’est l’Autre. C’est celui qui nous regarde et voit que ça ne va pas. »

Cette leçon de vigilance et de solidarité avait accompagné son retour à une activité professionnelle intense. Un an après son AVC, en 2020, il avait pris un nouveau tournant en devenant représentant des salariés au sein du conseil d’administration de France Télévisions, témoignant ainsi de son engagement renouvelé envers sa maison de travail. En 2023, il déclarait encore être profondément attaché à France Télévisions et soulignait son désir d’être au service du média public.