Mercato: le Real Madrid entre dans la course pour un jeune Nigérian

Auteur de débuts remarqués avec AIK Fotboll, le jeune ailier nigérian Zadok Yohanna attise déjà les convoitises des plus grands clubs européens. Le Real Madrid aurait rejoint la course pour tenter de recruter le joueur de 18 ans.

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Le Real Madrid suivrait de près la progression du jeune talent nigérian Zadok Yohanna, selon les informations du DAILY POST. Âgé de seulement 18 ans, l’ailier évolue actuellement sous les couleurs de AIK Fotboll en Allsvenskan, où il réalise des débuts particulièrement remarqués. Depuis le début de la saison, Zadok Yohanna a déjà inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en sept rencontres de championnat, confirmant son statut de grand espoir du football nigérian.

Ses performances auraient attiré l’attention de plusieurs formations européennes, notamment en Bundesliga et en Premier League. Mais le Real Madrid serait désormais l’un des clubs les plus attentifs à son évolution. D’après plusieurs sources proches du dossier, l’AIK souhaiterait obtenir une indemnité de transfert record pour laisser partir son jeune prodige. Le club suédois avait recruté Zadok Yohanna en 2025 en provenance de Ikon Allah Football Academy, convaincu de son immense potentiel. Quelques mois plus tard, le jeune Nigérian semble déjà prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière.







