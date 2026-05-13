Bénin: déguerpissement d’orpailleurs illicites du site Koussigou Montagne

Une vaste opération de libération du site d’orpaillage clandestin de Koussigou Montagne dans l’Atacora a eu lieu lundi 11 mai 2026.

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Sur instruction de la Direction générale de la police républicaine a procédé à la libération définitive d’un site occupé par des orpailleurs clandestins. L’irruption des forces de l’ordre aux premières heures de ce lundi, a provoqué une vive panique parmi les occupants, aboutissant à l’interpellation d’une soixante de personnes.

​Cette intervention musclée fait suite à plusieurs tentatives de libération pacifique des lieux. Selon des témoignages recueillis sur place, la Direction des mines de l’Atacora, le maire de la commune et le Préfet avaient multiplié les actions de sensibilisation et les ultimatums pour obtenir une libération volontaire des lieux. Si certains exploitants avaient déjà quitté le site, d’autres ont choisi de résister jusqu’à l’intervention de la police.

​Sur le terrain, les dégâts matériels sont importants. Des installations de fortune et divers équipements d’exploitation ont été détruits ou abandonnés dans la précipitation. Pour l’heure, les autorités compétentes n’ont communiqué aucun bilan concernant d’éventuelles pertes en vies humaines.

​Cette opération marque une nouvelle étape dans la lutte engagée par le gouvernement contre l’exploitation minière illégale et les risques sécuritaires qu’elle engendre dans plusieurs localités du pays.