Sénégal : plus de peur que de mal pour Pape Gueye à quelques semaines du mondial 2026

L’état physique de Pape Gueye, milieu de terrain international sénégalais de Villarreal CF, suscitait des inquiétudes à l’approche de la Coupe du monde 2026. Absent lors des deux dernières rencontres de son club espagnol, le joueur semblait compromettre sa présence chez les Lions de la Téranga pour le tournoi planétaire. Mais son entraîneur, l’Espagnol Marcelino García Toral, a tenu à rassurer l’opinion publique sénégalaise et les observateurs du football africain.

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Selon les précisions du technicien de Villarreal, Pape Gueye a ressenti « une légère gêne musculaire à l’entraînement », ce qui a conduit le staff médical à l’écarter par mesure de précaution et à procéder à des examens . Marcelino García Toral a insisté sur le caractère préventif de cette décision, prise spécifiquement en raison des échéances internationales imminentes pour le joueur de 27 ans . Le technicien espagnol a ainsi écarté tout scénario alarmant, confirmant que la mise à l’écart n’était pas liée à une blessure grave .

Marcelino a déclaré que Pape Gueye est « désormais disponible » et pourrait reprendre la compétition, sous réserve de la dernière séance d’entraînement collective . Une annonce qui devrait rassurer le sélectionneur des Lions de la Téranga et les millions de supporters qui attendent de voir leur héros de la CAN 2025 au Mondial.

Pape Gueye s’est imposé comme l’un des joueurs sénégalais les plus en vue ces derniers mois, notamment après avoir inscrit le but victorieux lors de la finale de la CAN 2025 face au Maroc — le 100e but historique du Sénégal dans la compétition. Ce statut de héros national fait de son état physique un sujet de premier ordre à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Sa présence au Mondial, jusque-là incertaine aux yeux des supporters, semble désormais sur la bonne voie.

Le milieu de terrain avait déjà connu des frayeurs physiques lors des éliminatoires, notamment une entorse à la cheville droite contractée en mars 2025 lors du match Soudan-Sénégal à Benghazi, qui l’avait contraint à quitter prématurément le rassemblement des Lions. Le joueur avait également été suspendu pour le déplacement à Juba lors de la dernière phase qualificative, après un carton jaune face à la RD Congo. Ces absences à répétition avaient alimenté les interrogations sur sa disponibilité pour le grand rendez-vous planétaire.

Marcelino, un mentor depuis l’OM

La relation entre Pape Gueye et Marcelino García Toral remonte à l’Olympique de Marseille, où le technicien espagnol avait été séduit par la détermination et le « mental » du milieu sénégalais, avant de le recruter à Villarreal à l’été 2024. « Je pense qu’en voyant ça, il a vu que ce petit, il a quelque chose. Il a un mental », avait témoigné Pape Gueye lui-même. Ce lien de confiance entre le joueur et son entraîneur explique en partie la gestion prudente et personnalisée de sa préparation physique à l’approche du Mondial.

Villarreal avait résisté cet hiver aux avances de Galatasaray, prêt à débourser 30 millions d’euros pour s’attacher les services du Sénégalais. « Je serais très surpris qu’il parte pendant ce mercato » avait indiqué le joueur. Le sous-marin jaune comptait donc pleinement sur son milieu africain pour la fin de saison et au-delà, ce qui renforce l’interprétation d’une mise à l’écart purement préventive .