LDC: le PSG récupère des forces avant la finale contre Arsenal

À l’approche de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, le Paris Saint-Germain a enregistré plusieurs retours importants à l’entraînement, dont celui d’Achraf Hakimi. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique avant le rendez-vous de Budapest.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Le PSG a reçu des nouvelles encourageantes à quelques semaines de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Qualifiés pour la finale après leur succès contre le Bayern Munich en demi-finale, les joueurs de Luis Enrique poursuivent leur préparation avant le rendez-vous prévu le 30 mai à Budapest. Dans un communiqué publié ce mardi, le club parisien a confirmé le retour à l’entraînement d’Achraf Hakimi. L’international marocain était éloigné des terrains depuis plusieurs semaines après une blessure à la cuisse contractée lors de la demi-finale aller face au Bayern.

Le PSG a également annoncé des avancées positives concernant Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou, tous deux de retour dans un programme de reprise individuelle en extérieur. « Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou poursuivent leur travail individuel sur les terrains d’entraînement », a précisé le club de la capitale dans son communiqué médical. Ces retours progressifs constituent une excellente nouvelle pour Luis Enrique, désireux de récupérer un effectif le plus complet possible avant l’affiche européenne contre Arsenal.







