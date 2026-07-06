Assemblée nationale: voici le profil du remplaçant de Louis Vlavonou

La démission de Louis Vlavonou, ancien président de l’Assemblée nationale des 8e et 9e législatures, entraîne un réarrangement au sein de l’hémicycle. En choisissant de renoncer à son mandat de député pour occuper son siège de droit au Sénat, Louis Vlavonou cède sa place à son suppléant direct.

C’est donc François Olawalé Silibi, un enseignant de profession, qui est appelé à lui succéder pour siéger à l’Assemblée nationale au nom de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) dans la 21e circonscription électorale, qui regroupe les communes de Sakété, Ifangni et Adja-Ouèrè.

​Né en 1982 et originaire d’Ifangni, tout comme Louis Vlavonou, François Olawalé Silibi exerce actuellement comme professeur d’anglais en tant qu’Aspirant au Métier d’Enseignant (AME) dans un collège. Ce passage direct des salles de classe de l’enseignement secondaire au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo représente un tournant majeur pour ce jeune cadre.

Installé officiellement dans ses fonctions de député dans les prochains jours, l’Honorable François Silibi poursuivra le mandat parlementaire en cours de la 10e législature jusqu’à son terme légal prévu en février 2033.

​Cette entrée à l’Assemblée nationale installe un profil issu du corps des enseignants au cœur du débat législatif. Son arrivée suscite déjà des attentes particulières au sein du monde éducatif, notamment concernant les futures initiatives et réflexions parlementaires qu’il pourrait mener sur la question sensible du reversement des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) dans la fonction publique béninoise.