Mondial 2026: blessé sans avoir disputé la moindre minute, Jordan Henderson forfait pour la fin du tournoi

La qualification de l’Angleterre pour les quarts de finale a été assombrie par la blessure de Jordan Henderson. Victime d’une lourde chute lors des célébrations face aux supporters, le milieu de terrain anglais va devoir être opéré et ne rejouera plus dans ce Mondial.

L’Angleterre devra poursuivre son aventure en Coupe du monde 2026 sans Jordan Henderson. Selon les informations de The Athletic, le milieu de terrain de 36 ans est contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition après s’être gravement blessé au poignet. L’incident s’est produit quelques instants après la victoire des Three Lions contre le Mexique (3-2) en huitièmes de finale. Alors que les joueurs anglais fêtaient leur qualification avec leurs supporters, Henderson a tenté d’enjamber les panneaux publicitaires bordant la tribune. Sa réception a été mal maîtrisée et son poignet a violemment encaissé le choc.

Les images de la scène, largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent l’ancien capitaine de Liverpool s’effondrer immédiatement au sol, avant d’être pris en charge par le staff médical. Les examens passés dans la foulée ont confirmé la gravité de la blessure. Le joueur doit subir une intervention chirurgicale, mettant un terme à son parcours dans cette Coupe du monde. Ce forfait constitue un coup dur sur le plan humain pour Henderson, même si son rôle sur le terrain était resté limité depuis le début du tournoi. L’expérimenté milieu n’avait disputé que sept minutes, lors de la rencontre face au Panama, avant de rester sur le banc contre le Mexique. L’Angleterre devra désormais se passer de l’un de ses leaders de vestiaire pour son quart de finale face à la Norvège, avec l’ambition de poursuivre sa route vers le sacre mondial.