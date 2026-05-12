Mondial 2026: le Qatar dévoile une pré-liste de 34 joueurs

Qualifié pour sa deuxième Coupe du monde consécutive, l’Équipe du Qatar a dévoilé une présélection élargie de 34 joueurs pour le tournoi 2026. Emmenés par Julen Lopetegui, les doubles champions d’Asie comptent sur un groupe mêlant cadres historiques, joueurs naturalisés et talents offensifs confirmés.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

Après avoir découvert la Coupe du monde à domicile en 2022, le Qatar s’apprête à vivre une nouvelle aventure planétaire avec des ambitions plus élevées. Placée dans le groupe B aux côtés du Canada, de la Suisse et de Bosnie-Herzégovine, la sélection qatarienne espère cette fois franchir le premier tour. Pour relever ce défi, Julen Lopetegui a décidé de s’appuyer sur l’ossature qui a permis au pays de remporter deux Coupe d’Asie des nations consécutives. En attaque, les regards seront tournés vers Akram Afif, Almoez Ali et Mohammed Muntari, principaux atouts offensifs de la sélection.

Le sélectionneur espagnol a également convoqué plusieurs joueurs naturalisés afin d’apporter davantage d’expérience et de densité à son groupe. Edmilson Junior, Niall Mason et Issa Laye figurent notamment dans cette liste élargie. Autre présence remarquée, celle du vétéran Sebastián Soria, symbole de plusieurs générations du football qatari. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Lucas Mendes, fait également partie des joueurs retenus.

La liste des 34 du Qatar

Gardiens : Meshaal Barsham (Al Sadd), Shehab Ellethy (Al-Shahania), Salah Zakaria (Al-Duhail) et Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)

Défenseurs : Terek Salman (Al-Sadd), Abdulla Al-Ali (Qatar SC), Youssef Ayman (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi), Issa Laye (Al-Arabi), Niall Mason (Qatar SC), Mohammed Waad (Al-Shamal), Pedro Miguel (Al-Sadd), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Sultan Al-Brake (Al-Duhail) et Ayoub Al Alawi (Al-Gharafa)

Milieux : Jassem Gaber (Al-Rayyan), Mohamed Al-Mannai (Al-Shamal), Assim Madibo (Al-Wakrah), Ahmed Fathi (Al-Arabi), Abdulaziz Hatim (Al-Rayyan) et Anas Abweny (Al-Sadd)

Attaquants : Akram Afif (Al-Sadd), Edmilson Junior (Al-Duhail), Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah), Sebastián Soria (Qatar SC), Mohamed Khaled Gouda (Al-Arabi), Khalid Ali Sabah (Al-Rayyan), Hasan Al-Haydos (Al-Sadd), Tahsin Mohammed (Al-Duhail), Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Mubarak Shanan (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail) et Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa)



