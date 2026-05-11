Mondial 2026: la pré-liste de l’Argentine avec Messi et sans Dybala

Le sélectionneur de l’Équipe d’Argentine a transmis à la FIFA une liste provisoire de 55 joueurs pour la Coupe du monde 2026. Autour de Lionel Messi, plusieurs jeunes talents ont été appelés, tandis que l’absence de Paulo Dybala constitue l’une des principales surprises.

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L’Équipe d’Argentine a franchi une nouvelle étape dans sa préparation pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Lionel Scaloni a transmis à la FIFA une liste élargie de 55 joueurs, prélude à l’annonce définitive des 26 retenus attendue le 2 juin. Sans surprise, Lionel Messi figure parmi les têtes d’affiche d’un groupe mêlant cadres historiques et nouvelle génération ambitieuse. Le capitaine de l’Inter Miami CF tentera de guider l’Albiceleste vers un second sacre consécutif.

La principale surprise concerne l’absence de Paulo Dybala. En manque de régularité avec l’AS Roma, l’attaquant semble payer une saison en demi-teinte. À l’inverse, Scaloni poursuit le renouvellement avec plusieurs jeunes talents prometteurs, dont Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono et Claudio Echeverri. Le football local n’est pas oublié, avec une forte représentation des joueurs de River Plate et Boca Juniors. Une stratégie prudente qui permet à Scaloni de couvrir tous les scénarios avant l’entrée en lice face à la sélection algérienne.



Les 55 préconvoqués argentins :

Gardiens :

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marseille

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRÁN – River Plate

Défenseurs :

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hambourg SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemouth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marseille

CRISTIAN ROMERO – Tottenham

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marseille

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique Lyonnais

GABRIEL ROJAS – Racing Club

Milieux :

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Strasbourg

Attaquants :

LIONEL MESSI – Inter Miami

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ – AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio

