Mondial 2026: la pré-liste de l’Argentine avec Messi et sans Dybala
Le sélectionneur de l’Équipe d’Argentine a transmis à la FIFA une liste provisoire de 55 joueurs pour la Coupe du monde 2026. Autour de Lionel Messi, plusieurs jeunes talents ont été appelés, tandis que l’absence de Paulo Dybala constitue l’une des principales surprises.
SOMMAIRE
L’Équipe d’Argentine a franchi une nouvelle étape dans sa préparation pour la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Lionel Scaloni a transmis à la FIFA une liste élargie de 55 joueurs, prélude à l’annonce définitive des 26 retenus attendue le 2 juin. Sans surprise, Lionel Messi figure parmi les têtes d’affiche d’un groupe mêlant cadres historiques et nouvelle génération ambitieuse. Le capitaine de l’Inter Miami CF tentera de guider l’Albiceleste vers un second sacre consécutif.
La principale surprise concerne l’absence de Paulo Dybala. En manque de régularité avec l’AS Roma, l’attaquant semble payer une saison en demi-teinte. À l’inverse, Scaloni poursuit le renouvellement avec plusieurs jeunes talents prometteurs, dont Alejandro Garnacho, Franco Mastantuono et Claudio Echeverri. Le football local n’est pas oublié, avec une forte représentation des joueurs de River Plate et Boca Juniors. Une stratégie prudente qui permet à Scaloni de couvrir tous les scénarios avant l’entrée en lice face à la sélection algérienne.
Les 55 préconvoqués argentins :
Gardiens :
EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marseille
JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES – Racing Club
SANTIAGO BELTRÁN – River Plate
Défenseurs :
AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
GONZALO MONTIEL – River Plate
NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO – Hambourg SV
KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
MARCOS SENESI – Bournemouth
LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA – River Plate
LEONARDO BALERDI – Olympique de Marseille
CRISTIAN ROMERO – Tottenham
LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
ZAID ROMERO – Getafe CF
FACUNDO MEDINA – Olympique de Marseille
MARCOS ACUÑA – River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique Lyonnais
GABRIEL ROJAS – Racing Club
Milieux :
MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
ANÍBAL MORENO – River Plate
MILTON DELGADO – Boca Juniors
ALAN VARELA – FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL – Inter Miami
EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
VALENTÍN BARCO – Strasbourg
Attaquants :
LIONEL MESSI – Inter Miami
NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ – AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
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