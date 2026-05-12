Cameroun : la tiktokeuse Maffo Daniella sera inhumée ce samedi à Bagang

La tiktokeuse camerounaise Maffo Daniella, connue pour son célèbre slogan « Vous skincayeeez, hein ! Le pays care ! », décédée subitement dans la nuit du dimanche 10 mai 2026 à Douala, sera inhumée ce samedi dans sa ville natale de Bagang, dans la région de l’Ouest du Cameroun, selon des informations rapportées par le site 24heureinfo.

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La jeune créatrice de contenus, dont l’âge exact n’a pas été communiqué officiellement, a été victime d’un malaise survenu lors d’un « dimanche Taro », une sortie conviviale entre amis, en compagnie d’une amie et du compagnon de cette dernière. Selon plusieurs témoignages recueillis par des médias camerounais, Maffo Daniella avait subi un premier évanouissement avant de reprendre connaissance et de demander à être raccompagnée à son domicile. C’est durant le trajet de retour qu’elle a été victime d’un second malaise, fatal cette fois, perdant la vie avant d’arriver à destination. Des sources proches de la famille ont précisé qu’elle ne souffrait d’aucune maladie connue.

Son décès brutal a suscité une vive émotion au Cameroun et dans la diaspora africaine francophone, de nombreux internautes et célébrités lui rendant hommage sur les réseaux sociaux pour son humour, sa joie de vivre et son authenticité. La jeune femme était devenue une figure populaire de la créativité numérique africaine, notamment sur TikTok, où elle avait su fédérer une large communauté autour d’un registre décalé et spontané. Les circonstances exactes de son décès n’ont pas encore été officiellement clarifiées par les autorités médicales à ce stade.

Une cascade de déccès

Le décès de Maffo Daniella s’inscrit dans une série noire alarmante qui frappe depuis plusieurs années la communauté des créateurs de contenus numériques au Cameroun. Depuis le début de l’année 2023, c’est plus d’une demi-douzaine d’influenceurs, tikokeurs et humoristes camerounais qui ont perdu la vie, dans des circonstances diverses allant des accidents de la route aux morts suspectes, alimentant de vives interrogations au sein de l’opinion publique et sur les réseaux sociaux. Le quotidien gouvernemental Cameroon Tribune a qualifié cette situation de « série noire » et de « mystère » dans une enquête publiée en mars 2026, soulignant que la communauté des créateurs de contenus numériques camerounais peinait à trouver des explications à cette surmortalité.

Madame Cooper en novembre 2025. La tiktokeuse et humoriste, très populaire sur les réseaux sociaux, est décédée à l’Hôpital général de Douala dans des circonstances qui n’ont pas été officiellement précisées.

Merveille Mbella en août 2025. La tiktokeuse âgée de 23 ans est décédée dans la nuit du 8 au 9 août 2025 à Yaoundé dans des circonstances troubles. Les premiers éléments de l’enquête de la gendarmerie évoquaient une overdose de drogue après consommation d’une substance dure dans un domicile privé. Des rumeurs de viol circulant sur les réseaux sociaux avaient été formellement démenties par les enquêteurs.

Aline Zogo en juin 2023. La tiktokeuse, qui comptait plus de 62 000 abonnés, avait été fauchée par un véhicule en pleine capitale Yaoundé le 29 juin 2023.

Cabrel Nanjip Nyamton en juin 2023. L’humoriste-chanteur est mort des suites d’un grave accident de la route le 15 juin 2023 sur l’axe Douala-Yaoundé.

Samy Lenwr — juillet 2023. L’artiste-web comédien-photographe est décédé le 5 juillet 2023 à Yaoundé, après avoir été percuté par une voiture à Kribi une semaine plus tôt.

Miss Ngatcho en mars 2023. L’humoriste-comédienne avait été victime d’un accident de moto percutant un camion le 18 mars 2023 près de Nkoabang, dans la région du Centre.