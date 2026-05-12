Côte d’Ivoire : où, quand et comment retirer son attestation de BTS 2026

Le ministère ivoirien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert ce lundi 12 mai 2026 la période de retrait des attestations d’admission au Brevet de Technicien Supérieur (BTS), session d’avril 2026, pour les candidats déclarés admis à la soutenance, selon un communiqué de la Direction des Examens et des Concours (DEXCO).

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La fenêtre de retrait est fixée du 12 mai au 12 juin 2026 inclus, soit une période d’un mois, selon les informations . L’opération se tient au site habituel de la DEXCO, à l’Immeuble Daoud au Plateau à Abidjan, aux heures ouvrables. Le retrait des attestations d’admission est une procédure entièrement gratuite, rappelle le ministère, aucun frais ne devant être exigé des candidats admis.

Pour retirer leur attestation, les candidats admis à la soutenance du BTS d’avril 2026 doivent se présenter munis d’une pièce d’identité en cours de validité, qu’il s’agisse d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’une attestation d’identité ou d’une carte consulaire pour les candidats de la diaspora. Les résultats de la session d’avril 2026 sont accessibles sur le site officiel des examens du BTS à l’adresse bts.mesrs-ci.net, où les admis peuvent vérifier leur statut avant de se déplacer.