Côte d’Ivoire : Ouattara annonce une ambassade ivoirienne au Kenya

La Côte d’Ivoire et le Kenya ont décidé d’ouvrir des ambassades réciproques dans leurs capitales respectives et de finaliser un accord-cadre de coopération bilatérale, à l’issue d’un entretien entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue kényan William Ruto tenu dimanche 10 mai 2026 à Nairobi, en marge du sommet Africa Forward.

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Jusqu’à présent, les deux pays ne disposaient d’aucune représentation diplomatique permanente réciproque, une lacune qui limitait la portée de leurs échanges directs malgré des relations qualifiées d’amicales et croissantes. Abidjan avait bien accrédité un ambassadeur du Kenya en septembre 2024, mais aucune représentation ivoirienne résidente ne siégeait à Nairobi.

Le président Ouattara a annoncé l’ouverture prochaine d’une ambassade de Côte d’Ivoire au Kenya, saluant par la même occasion la présence d’une ambassade kényane à Abidjan. William Ruto a de son côté confirmé la réciprocité de la démarche sur son compte X, présentant cette décision comme le reflet de « l’engagement commun à approfondir les relations bilatérales et à étendre la présence diplomatique du Kenya en Afrique de l’Ouest ».

Les deux chefs d’État ont également abordé les perspectives commerciales entre leurs deux économies, parmi les plus dynamiques de leurs sous-régions respectives. Les échanges bilatéraux entre la Côte d’Ivoire et le Kenya étaient estimés à environ 50 millions de dollars en 2023, un volume jugé nettement en deçà du potentiel des deux pays.

Les deux dirigeants ont identifié le secteur minier, le tourisme, le cacao, dont le Kenya est l’un des importateurs africains, et les infrastructures numériques comme axes prioritaires de développement commercial. L’accord-cadre de coopération entre les deux pays, en cours de finalisation, devrait fournir le cadre juridique à ces nouvelles ambitions bilatérales, dans un contexte où le sommet Africa Forward a constitué pour Abidjan une opportunité d’élargir ses partenariats économiques bien au-delà de la zone Afrique de l’Ouest.